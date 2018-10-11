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Горящие туры в Египет


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Египет до сих пор остается одним из самых дешевых туристических направлений, даже если вы собираетесь в высокий сезон и вообще не уделяете время поиску наиболее выгодных предложений. Однако горящие туры в Египет – это предложение еще более выгодное, ведь оно помогает сэкономить, в среднем, 30% от первоначальной стоимости поездки. Правда, подойдет такой формат не всем туристам, поскольку горящие туры часто распродают за 1-3 дня до отлета, так что надо быть уже во всеоружии и с наполненным чемоданом. 

Особенности «горячих» предложений

  • Дешевые туры появляются там, куда рейсы осуществляются чуть ли не ежечасно. Так что, скорее всего, вы попадете на самый популярный курорт Египта. Это либо Хургада, либо Шарм-эль-Шейх. Второй вариант более дорогостоящий из-за фешенебельных гостиниц.
  • Выцепить предложение на молодой и нераскрученный курорт, в котором можно отдыхать от туристических толп, вряд ли получится. Но в этом есть и свои плюсы – в старых туристических регионах  инфраструктура работает на высшем уровне. 
  • Найти горящий тур в Египет гораздо проще, если вы подпишетесь на рассылку от интересующей вас туристической компании и вообще будете мониторить ее сайт раз в день. Стоимость предложения при этом будет зависеть и от системы обслуживания, и от того, насколько близка дата поездки. Практика показывает, что горящий тур предполагает вылет, максимум, через две недели после покупки.
  • Во время покупки горячего тура заранее знакомьтесь со всеми условиями. Важно узнать количество звезд в отеле и заранее познакомиться с его фотографиями и отзывами от постояльцев. Кроме того,  тур может быть организован по системе «всё включено» или же вам достанутся только бесплатные завтраки. Немаловажным будет также решить вопрос с трансфером.

Большинство горячих туров по направлению «Египет» появляются в первой половине декабря. Это связано с тем, что с окончанием ноября пляжи резко пустеют, гостиницы начинают предлагать скидки, а новогодний ажиотаж еще не дает о себе знать. Единственный минус – в это время года рано темнеет и разница температур днем и вечером может заставить набрать множество теплых вещей.

Можно подыскать горящее предложение и весной (до мая), но тогда есть вероятность попасть под дождь или сильный ветер. Впрочем, если вы планируете экскурсионный досуг, вас это не должно слишком отпугнуть. В середине лета также можно наткнуться на горящий тур, что связано с сильной духотой на курортах и жарой. 

Помните, что в случае с Египтом горящее предложение в 5-ти-звездочном отеле будет мало отличаться по стоимости от тура в 3-звездочной гостинице, но вот разница в комфорте при этом – существенная. Поэтому не спешите с покупкой и обращайте внимание на предлагаемые вам условия. Будьте внимательны, и вам обязательно достанется самый выгодный горячий тур на курорт с мировым уровнем обслуживания.


0 Не нравится 1 Нравится 11.10.2018 Теги: на правах рекламы

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