Египет до сих пор остается одним из самых дешевых туристических направлений, даже если вы собираетесь в высокий сезон и вообще не уделяете время поиску наиболее выгодных предложений. Однако горящие туры в Египет – это предложение еще более выгодное, ведь оно помогает сэкономить, в среднем, 30% от первоначальной стоимости поездки. Правда, подойдет такой формат не всем туристам, поскольку горящие туры часто распродают за 1-3 дня до отлета, так что надо быть уже во всеоружии и с наполненным чемоданом.

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Особенности «горячих» предложений

Дешевые туры появляются там, куда рейсы осуществляются чуть ли не ежечасно. Так что, скорее всего, вы попадете на самый популярный курорт Египта. Это либо Хургада, либо Шарм-эль-Шейх. Второй вариант более дорогостоящий из-за фешенебельных гостиниц.

Выцепить предложение на молодой и нераскрученный курорт, в котором можно отдыхать от туристических толп, вряд ли получится. Но в этом есть и свои плюсы – в старых туристических регионах инфраструктура работает на высшем уровне.

Найти горящий тур в Египет гораздо проще, если вы подпишетесь на рассылку от интересующей вас туристической компании и вообще будете мониторить ее сайт раз в день. Стоимость предложения при этом будет зависеть и от системы обслуживания, и от того, насколько близка дата поездки. Практика показывает, что горящий тур предполагает вылет, максимум, через две недели после покупки.

Во время покупки горячего тура заранее знакомьтесь со всеми условиями. Важно узнать количество звезд в отеле и заранее познакомиться с его фотографиями и отзывами от постояльцев. Кроме того, тур может быть организован по системе «всё включено» или же вам достанутся только бесплатные завтраки. Немаловажным будет также решить вопрос с трансфером.

Большинство горячих туров по направлению «Египет» появляются в первой половине декабря. Это связано с тем, что с окончанием ноября пляжи резко пустеют, гостиницы начинают предлагать скидки, а новогодний ажиотаж еще не дает о себе знать. Единственный минус – в это время года рано темнеет и разница температур днем и вечером может заставить набрать множество теплых вещей.

Можно подыскать горящее предложение и весной (до мая), но тогда есть вероятность попасть под дождь или сильный ветер. Впрочем, если вы планируете экскурсионный досуг, вас это не должно слишком отпугнуть. В середине лета также можно наткнуться на горящий тур, что связано с сильной духотой на курортах и жарой.

Помните, что в случае с Египтом горящее предложение в 5-ти-звездочном отеле будет мало отличаться по стоимости от тура в 3-звездочной гостинице, но вот разница в комфорте при этом – существенная. Поэтому не спешите с покупкой и обращайте внимание на предлагаемые вам условия. Будьте внимательны, и вам обязательно достанется самый выгодный горячий тур на курорт с мировым уровнем обслуживания.