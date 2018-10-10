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Мать Тимати: «Скручивала себя в бараний рог»


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Симона рассказала подписчикам, что после развода с мужем лежала и плакала сутками. Как ей удалось пережить этот этап, и кто вернул женщину к жизни?

Многочисленных подписчиков мамы Тимати всегда интересовало, почему же все-таки она рассталась с отцом исполнителя Ильдаром Юнусовым. Как оказалось, решение о разрыве далось нелегко. Симона призналась, что ей было очень плохо. Сутками она рыдала, ушла в депрессию, замкнулась в себе и не обращала внимания на сыновей.

Жизненной энергии и желания жить дальше в 35-летней женщине не было. На помощь к ней в этот непростой период пришел собственный отец. Мужчина напомнил дочери, что у нее есть двое сыновей, которые нуждаются в ее заботе. По признанию Симоны, именно замечание отца окатило ее ледяным душем и заставило взглянуть на ситуацию с другой стороны. Она поняла, что мир рушится не только для нее, но и для двоих маленьких детей, которые в отличие от нее вообще не понимают, что происходит.

Симона нашла в себе силы собраться и поговорить с отцом мальчиков. Они объяснили детям, что по-прежнему их любят, но жить будут отдельно. Ей удалось подавить свои собственные амбиции и гордость, чтобы мальчики продолжили общение с отцом. По словам Симоны, ее скручивало в бараний рог, когда они уходили на выходные в другую семью.

Спустя годы, она понимает, что все сделала правильно. Она дала совет подписчикам не зацикливаться на внутренних проблемах, жалея себя. По мнению женщины, для каждого человека важно идти дальше и уметь прощать.

Краткая информация о Тимати

Имя: Тимати

Отчество: Ильдарович

День рождения: 15.08.1983

Возраст: 35 лет

Место рождения: Москва

Рост: 169 см

Вес: 80 кг

Знак Зодиака: Лев

Восточный гороскоп: Кабан

Деятельность: рэпер

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0 Не нравится 0 Нравится 10.10.2018 Теги: Тимати

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