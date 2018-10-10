Мать Тимати: «Скручивала себя в бараний рог»
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Симона рассказала подписчикам, что после развода с мужем лежала и плакала сутками. Как ей удалось пережить этот этап, и кто вернул женщину к жизни?
Многочисленных подписчиков мамы Тимати всегда интересовало, почему же все-таки она рассталась с отцом исполнителя Ильдаром Юнусовым. Как оказалось, решение о разрыве далось нелегко. Симона призналась, что ей было очень плохо. Сутками она рыдала, ушла в депрессию, замкнулась в себе и не обращала внимания на сыновей.
Жизненной энергии и желания жить дальше в 35-летней женщине не было. На помощь к ней в этот непростой период пришел собственный отец. Мужчина напомнил дочери, что у нее есть двое сыновей, которые нуждаются в ее заботе. По признанию Симоны, именно замечание отца окатило ее ледяным душем и заставило взглянуть на ситуацию с другой стороны. Она поняла, что мир рушится не только для нее, но и для двоих маленьких детей, которые в отличие от нее вообще не понимают, что происходит.
Симона нашла в себе силы собраться и поговорить с отцом мальчиков. Они объяснили детям, что по-прежнему их любят, но жить будут отдельно. Ей удалось подавить свои собственные амбиции и гордость, чтобы мальчики продолжили общение с отцом. По словам Симоны, ее скручивало в бараний рог, когда они уходили на выходные в другую семью.
Спустя годы, она понимает, что все сделала правильно. Она дала совет подписчикам не зацикливаться на внутренних проблемах, жалея себя. По мнению женщины, для каждого человека важно идти дальше и уметь прощать.
Краткая информация о Тимати
Имя: Тимати
Отчество: Ильдарович
День рождения: 15.08.1983
Возраст: 35 лет
Место рождения: Москва
Рост: 169 см
Вес: 80 кг
Знак Зодиака: Лев
Восточный гороскоп: Кабан
Деятельность: рэпер
Фотографии
Фотографии
Как вы считаете, Симона права в своем решении? 5
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Ха ха / 11.10.18 22:42Одета на первой фотке так смешно)))) мама Тимати )))
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Света / 11.10.18 15:48Понятно, в общем. Дядька накосячил и видимо загулял, раз у него семья таки появилась. У нее-то до сих пор мужика нет.
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Cry / 11.10.18 15:18Интересно, а ведь Тимати ведет себя также. С Аленой расписан не был, но время вместе они проводят часто. Внешне и вовсе создают впечатление, будто вот-вот сойдутся.
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Кристина / 11.10.18 15:09Да. Она интересная и мудрая женщина.