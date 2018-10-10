Смертельное заболевание Светланы Рожковой

О смертельном диагнозе Светлана узнала в ходе обследования. Она резко и неожиданно для себя сбросила вес и стала жаловаться на боли в сердце. Стандартные процедуры завершились шокирующим диагнозом.

Прессе о болезни Светлана сообщила сама. Она пояснила, что это не онкология, как писали некоторые СМИ. Ее заболевание носит аутоиммунный характер и встречается крайне редко: один случай на миллион человек.

Прогнозы врачей неутешительные. По словам Рожковой, они отвели ей всего полтора года. Факт неизбежности близкой смерти заставил артистку пересмотреть свои взгляды на жизненные приоритеты.

Она отмечает, что на протяжении многих лет усердно работала, а сейчас поняла, что важнее близких людей и самой жизни нет ничего. Сейчас она старается больше времени проводить с семьей. От работы ей пришлось отказаться, в том числе из-за необходимости постоянных медицинских процедур.

Светлана пояснила, что в картине данного заболевания ее иммунитет воспринимает печень как чужеродный орган и всячески с ним борется, фактически уничтожая женщину изнутри. За счет медицинских процедур процесс можно на некоторое время замедлить, но полностью излечить его, к сожалению, не удастся.

Родным Светланы также приходится нелегко. Об этом сообщил муж артистки. Он поддерживает супругу, как может, а сама Рожкова бодрится и старается находить больше позитивных моментов в повседневной суете.