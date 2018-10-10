Безруков: внебрачные дети, развод и любовь

С кем жил, кого любил и когда по-настоящему ощутил себя отцом? Актер накануне 45-летия подводит итоги.

В рамках проекта, посвященного 45-летию актера, журналисты побеседовали не только с ним, но и с супругой Сергея Анной. Нынешняя жена Безрукова сообщила, что его внебрачный сын и дочь на данный момент находятся в Великобритании. Отец с ними общается, но все же папой он сумел почувствовать себя только с появлением их общей дочки Маши.

Слова супруги подтверждает и сам Сергей. Он сообщил журналистам, что с появлением дочери в браке с режиссером Анной Матисон он наконец-то смог испытать новые, яркие и теплые ощущения. Всю беременность он находился рядом с супругой, присутствовал на родах, видел первые зубы и первые шаги Маши. Именно это сблизило его с ребенком и женой, и позволило в полной мере ощутить счастье быть родителем.

Сергей отметил, что своих внебрачных детей он также любит и по мере возможности видится с ними. Сейчас это получается не так часто, как хотелось бы. Вместе с мамой они переехали в Великобританию.

Жена Безрукова смогла найти общий язык с Сашей и Ваней. Она неплохо относится к ребятам и с удовольствием ходила вместе с ними в кино на премьеру.

Напомним, что Саша и Ваня появились у Сергея в период, когда он был женат на Ирине Безруковой. Мама его детей проживала в Санкт-Петербурге. Здесь же проживали и родители Сергея, которых он часто навещал. Именно в Питере у Сергея случился адюльтер и завязались новые отношения.

По словам Сергея, к тому моменту его брак с Ириной уже трещал по швам.

Недавно появившаяся на телевидении бывшая жена Безрукова подтвердила этот факт. Она отметила, что их отношения с Сергеем на протяжении длительного времени были сложными.