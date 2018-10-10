Безруков: внебрачные дети, развод и любовь
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С кем жил, кого любил и когда по-настоящему ощутил себя отцом? Актер накануне 45-летия подводит итоги.
В рамках проекта, посвященного 45-летию актера, журналисты побеседовали не только с ним, но и с супругой Сергея Анной. Нынешняя жена Безрукова сообщила, что его внебрачный сын и дочь на данный момент находятся в Великобритании. Отец с ними общается, но все же папой он сумел почувствовать себя только с появлением их общей дочки Маши.
Слова супруги подтверждает и сам Сергей. Он сообщил журналистам, что с появлением дочери в браке с режиссером Анной Матисон он наконец-то смог испытать новые, яркие и теплые ощущения. Всю беременность он находился рядом с супругой, присутствовал на родах, видел первые зубы и первые шаги Маши. Именно это сблизило его с ребенком и женой, и позволило в полной мере ощутить счастье быть родителем.
Сергей отметил, что своих внебрачных детей он также любит и по мере возможности видится с ними. Сейчас это получается не так часто, как хотелось бы. Вместе с мамой они переехали в Великобританию.
Жена Безрукова смогла найти общий язык с Сашей и Ваней. Она неплохо относится к ребятам и с удовольствием ходила вместе с ними в кино на премьеру.
Напомним, что Саша и Ваня появились у Сергея в период, когда он был женат на Ирине Безруковой. Мама его детей проживала в Санкт-Петербурге. Здесь же проживали и родители Сергея, которых он часто навещал. Именно в Питере у Сергея случился адюльтер и завязались новые отношения.
По словам Сергея, к тому моменту его брак с Ириной уже трещал по швам.
Недавно появившаяся на телевидении бывшая жена Безрукова подтвердила этот факт. Она отметила, что их отношения с Сергеем на протяжении длительного времени были сложными.
Краткая информация о Сергее Безрукове
Имя: Сергей Безруков
Отчество: Витальевич
День рождения: 18.10.1973
Возраст: 44 года
Место рождения: г. Москва
Рост: 173 см
Вес: 75 кг
Знак Зодиака: Весы
Восточный гороскоп: Бык
Деятельность: актер театра и кино
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Вам нравится Сергей Безруков? 5
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IVA / 10.10.18 16:24Мне лично Безруков несимпатичен, слишком слащавый.
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Дэнчик / 10.10.18 14:53Чего раскудахтались, как обиженные? В жизни всякое бывает. Вы не были внутри ситуации. Не знаете ничего. Хорошо кукарекать со стороны.
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Монпансье / 10.10.18 14:37Терпеть не могу мужиков, которые живут на две семьи. Издеваться сразу на двумя женщинами и по факту не любить ни одну!
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You / 10.10.18 14:34Нравился до тех пор, пока не вскрылась неприятная история с нагуленными на стороне детьми.