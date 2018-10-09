Шнуров удалил аккаунт в инстаграм

Сергей Шнуров озадачил больше 3 млн. своих подписчиков. Артист удалил аккаунт в инстаграм. При этом на все попытки журналистов выяснить, что же стало причиной поступка, лидер группы «Ленинград» не отвечает.

Поклонники тем временем гадают, что это? Некоторые предположили, что причиной поступка могла стать осенняя депрессия и не так давно пережитый разрыв с Матильдой. Другие подходят к выяснению причин прагматично. Они предполагают, что ход мог стать завершающим актом большой пиар акции, призванной привлечь максимальное внимание зрителей к предстоящему концерту группы «Ленинград». Грандиозное мероприятие состоится в Санкт-Петербурге уже через неделю.

Ранее Шнуров рассказывал, что ему с командой удалось установить новый рекорд. До «Ленинграда» еще никто не собирал 60 000 человек в рамках сольного концерта. По словам Сергея, далеко не все зарубежные артисты способны на такие масштабные солд ауты.

На предстоящее выступление распроданы практически все билеты. Свободные места остались только в VIP-ложу, где цена одного билета доходит до 60 000 руб.

По словам сотрудников, занимающихся реализацией билетов, распродать остатки – не проблема. Такого ажиотажа на концерты артистов они не видели уже давно.