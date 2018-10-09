Шнуров удалил аккаунт в инстаграм
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Сергей Шнуров озадачил больше 3 млн. своих подписчиков. Артист удалил аккаунт в инстаграм. При этом на все попытки журналистов выяснить, что же стало причиной поступка, лидер группы «Ленинград» не отвечает.
Поклонники тем временем гадают, что это? Некоторые предположили, что причиной поступка могла стать осенняя депрессия и не так давно пережитый разрыв с Матильдой. Другие подходят к выяснению причин прагматично. Они предполагают, что ход мог стать завершающим актом большой пиар акции, призванной привлечь максимальное внимание зрителей к предстоящему концерту группы «Ленинград». Грандиозное мероприятие состоится в Санкт-Петербурге уже через неделю.
Ранее Шнуров рассказывал, что ему с командой удалось установить новый рекорд. До «Ленинграда» еще никто не собирал 60 000 человек в рамках сольного концерта. По словам Сергея, далеко не все зарубежные артисты способны на такие масштабные солд ауты.
На предстоящее выступление распроданы практически все билеты. Свободные места остались только в VIP-ложу, где цена одного билета доходит до 60 000 руб.
По словам сотрудников, занимающихся реализацией билетов, распродать остатки – не проблема. Такого ажиотажа на концерты артистов они не видели уже давно.
Как вы думаете, это пиар-акция или нет? 7
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возмущенная / 10.10.18 10:34такой неприятный тип до мурашек.и творчества никакого.про такого говорят ни кожи не рожи.что то орет неразборчивое от которого бесит невозможно.кому он нравиться у вас нет вкуса.там нет ничего что может зацепить даже с авансом.
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Сама_журналюга / 09.10.18 14:51Эх=х=х. А фингал в сохранившемся сторис просмотрели? Это чего у него такое? И кто виноват?
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ник / 09.10.18 14:29и какой там статус в итоге красуется? клео интригуэ
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Фиса / 09.10.18 14:20Я думаю пиар, и это еще раз доказывает, что Шнуров далеко не дурак, а умный, продуманный, интеллигентный и умеющий правильно увлекать аудиторию артист.
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Стеша / 09.10.18 14:04Мне кажется все эти вбросы про его новые пассии тоже входили в рамки пиара. Молчание о причинах развода и отсутствие скандалов заинтриговало покруче соплей Бузовой.
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Тема / 09.10.18 14:00Конечно, да! Не глупый он дядька.