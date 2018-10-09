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Развод загубил карьеру Степаненко


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Елена сейчас находится в незавидном положении. Об этом рассказал адвокат Евгения Петросяна Сергей Жорин. Он отметил, что ситуация с разводом по-разному сказалась на имидже и рабочем графике артистов.

Выбирая юмористическую программу, большинство поклонников пары отдает предпочтение именно Евгению Петросяну. Его концерты расписаны надолго вперед, и он собирает практически полные залы.

К сожалению, этого нельзя сказать о Елене Степаненко. Женщина отменяет выступления одно за другим. Отказаться ей пришлось и от целого гастрольного тура. Представители Елены, поясняя причину, сослались на плохое самочувствие артистки. Однако Жорин отмечает, что в случае болезни артиста концерты обычно не отменяются, а просто переносятся на другую дату.

По словам Сергея, такое распределение интересов среди зрительской аудитории Степаненко и Петросяна стало следствием развода. Именно Елена в данной ситуации выглядит не очень красиво.

Впрочем, есть у этой тенденции вполне прагматичная причина. Дело в том, что Степаненко и Петросян были представлены дуэтом. Сайт юмористов и социальные сети также были ориентированы на совместные выступления. Как только начался судебный процесс, интернет-площадки остались в распоряжении Евгения. Найти Елену в интернете сложно. Более того, когда в поисковых запросах вбивается имя Степаненко, автоматически выдается контекстная реклама о концертах Евгения Петросяна. 

Краткая информация о Елене Степаненко

Имя: Елена Степаненко

Отчество: Григорьевна

День рождения: 08.04.1953

Возраст: 65 лет

Место рождения: г. Волгоград

Рост: 168 см

Вес: 75 кг

Знак Зодиака: Овен

Восточный гороскоп: Змея

Деятельность: артистка разговорного жанра

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1 Не нравится 0 Нравится 09.10.2018 Теги: Елена Степаненко

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