Развод загубил карьеру Степаненко
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Елена сейчас находится в незавидном положении. Об этом рассказал адвокат Евгения Петросяна Сергей Жорин. Он отметил, что ситуация с разводом по-разному сказалась на имидже и рабочем графике артистов.
Выбирая юмористическую программу, большинство поклонников пары отдает предпочтение именно Евгению Петросяну. Его концерты расписаны надолго вперед, и он собирает практически полные залы.
К сожалению, этого нельзя сказать о Елене Степаненко. Женщина отменяет выступления одно за другим. Отказаться ей пришлось и от целого гастрольного тура. Представители Елены, поясняя причину, сослались на плохое самочувствие артистки. Однако Жорин отмечает, что в случае болезни артиста концерты обычно не отменяются, а просто переносятся на другую дату.
По словам Сергея, такое распределение интересов среди зрительской аудитории Степаненко и Петросяна стало следствием развода. Именно Елена в данной ситуации выглядит не очень красиво.
Впрочем, есть у этой тенденции вполне прагматичная причина. Дело в том, что Степаненко и Петросян были представлены дуэтом. Сайт юмористов и социальные сети также были ориентированы на совместные выступления. Как только начался судебный процесс, интернет-площадки остались в распоряжении Евгения. Найти Елену в интернете сложно. Более того, когда в поисковых запросах вбивается имя Степаненко, автоматически выдается контекстная реклама о концертах Евгения Петросяна.
Краткая информация о Елене Степаненко
Имя: Елена Степаненко
Отчество: Григорьевна
День рождения: 08.04.1953
Возраст: 65 лет
Место рождения: г. Волгоград
Рост: 168 см
Вес: 75 кг
Знак Зодиака: Овен
Восточный гороскоп: Змея
Деятельность: артистка разговорного жанра
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Как вы считаете, образ Елены действительно пострадал? 4
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Мороз / 09.10.18 13:56Понятно, почему в течение 15 лет они не объявляли о разрыве….
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girl / 09.10.18 13:45Билеты на их концерты стоят 1500 – 3000 рублей. Немалый бюджет для их аудитории. Вот и выбирают люди кого-то одного.
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OpT / 09.10.18 13:42Я думаю не особо. Просто, она всегда была дополнением к Ваганычу. Отдельно смотреть на них многие не хотят и отдают предпочтению Петросяну.