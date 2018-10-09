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Лолита: «Употребляла, гуляла, пью!»


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В интервью без цензуры Лолита рассказала, как употребляла наркотики, гуляла с мужчинами во время гастролей, а также об интимной жизни со своим молодым супругом.

Интересный разговор состоялся в рамках YouTube проекта Вячеслава Манучарова. Лолита рассказала, что в ее жизни был период, который сейчас она вспоминает, как неблагоприятный. Артистка вела шоу «Без комплексов» и из-за напряженного графика очень сильно уставала. По словам певицы, один человек из ее окружения порекомендовал наркотические вещества. Он рассказал, что они придают сил. Лолита поддалась искушению. Она употребляла амфетамин, смешанный с мукой. Сразу после артистка чувствовала небывалый подъем, азарт и включалась в работу.

Лолита могла работать по три дня без остановки и с полной самоотдачей, но после шел спад с депрессией и бессонницей. Осознав, что с ней творится, певица нашла в себе силы сказать наркотикам стоп.

Артистка отмечает, что иногда она нуждается в определенном допинге, но теперь это алкогольные напитки в малых дозах. Лолите неважно, есть у нее компания или нет. Выпить она может и в одиночку.

Кроме этого певица рассказала, что раньше позволяла себе гулять с мужчинами во время гастролей. Происходило это в периоды, когда она не находилась в отношениях. Нынешнему мужу она верна, несмотря на то, что интима у них может не быть в течение месяца. Это связано с постоянными поездками и гастролями артистки.

С бывшим мужем Александром Лолита до сих пор не общается. Правда, когда они встречаются во время крупных мероприятий, он всегда с ней здоровается. Певица отметила, что в этом плане Цекало воспитанный человек. 


1 Не нравится 0 Нравится 09.10.2018 Теги: Лолита

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