Канье Уэст: «Фильтруй фотографии!»

Рэп исполнителя возмутили снимки полуголой жены. Он потребовал от Ким Кардашьян удалить все провокационные фото. Жена с этим мнением категорически не согласна.

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О том, что из-за аккаунта в инстаграм между Ким и Канье возник конфликт, сообщила сама Кардашьян. Произошло это после публикации снимков, на которых женщина запечатлена в винтажном мини-бикини от Chanel.

Чашечки данной модели купальника очень малы и закрывают лишь небольшой участок груди. Для внушительного бюста Ким они оказались настолько миниатюрными, что скрыли только соски, полностью обнажив грудь.

Первой Ким опубликовала фотографию, на которой была видна лишь часть груди и ее лицо.

Второй снимок оказался более откровенным. На фотографии, практически голый бюст виден во всей красе.

Канье возмутило, что Ким публикует подобные фото. Он напомнил своей жене, что она является не только женщиной и звездой инстаграма, но еще и матерью его детей. Именно поэтому она должна фильтровать фотографии, которые публикует.

Претензия супруга Ким возмутила. Она резко оборвала гневную тираду мужа и заявила, что это ее жизнь и ее инстаграм. Слушать советы других в этом плане она не собирается.