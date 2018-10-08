«Поведение Хабиба омерзительно!»
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Победа Хабиба расколола общество на два лагеря. Одни считают ее заслуженной, другие – возмущены поведением боксера.
В лагере тех, кто осуждает неадекватную агрессию Хабиба, оказалась известный блогер Елена Миро.
Она отметила, что такое поведение считает омерзительным. Ни один спортсмен не имеет права вести себя так, словно, находится не в обществе, а в животном мире. Она отметила, что ей стыдно за таких соотечественников.
Напомним, что в конце поединка Хабиб Нурмагомедов и его команда устроили самую настоящую массовую драку. Они напали на представителей Конора Макгрегора, которые в ходе боя позволяли себе резкие высказывания. В произошедшее пришлось вмешаться полиции. Из-за возникшего беспорядка организаторы не смогли вручить чемпионский пояс.
В течение двух дней велись разбирательства, а в сети ходили слухи, что Хабиба могут лишить титула за учиненный беспорядок. Вчера боксер все-таки получил заветный пояс.
Между тем споры в социальных сетях ведутся по-прежнему бурно. Противники подобного поведения отмечают, что наличие титула у Хабиба их пугает. Теперь на вполне законных основаниях, он станет кумиром для молодежи из той же Махачкалы. Но, к сожалению, Хабиб известен не только заслугами в спорте. Не так давно он из-за своих резких высказываний, идущих вразрез с законодательством РФ, вступил в перепалку с представителями шоу-бизнеса. Из-за угроз с его стороны, было сорвано несколько крупных концертов в Махачкале.
Краткая информация о Хабибе Нурмагомедове
Имя: Хабиб Нурмагомедов
Отчество: Абдулманапович
День рождения: 20.09.1988
Возраст: 30 лет
Место рождения: Сильди, республика Дагестан
Рост: 177 см
Вес: 70 кг
Знак Зодиака: Дева
Восточный гороскоп: Дракон
Деятельность: боец MMA
Фотографии
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Вы считаете поведение Хабиба нормальным? 9
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Персикова / 08.10.18 17:58Да , у спортсмена такого уровня должна быть железная выдержка и стальные нервы. А тут , конечно , очень некрасиво получилось. Но , справедливости ради, хочу заметить, что представители МакГрегора и сам он не просто "резкие высказывания" себе позволяли , а оскорбительные , в том числе относящиеся к матери и так далее . Считаю , оба должны быть дисциплинарно наказаны.
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Никольски / 08.10.18 14:43Я не сторонница такого поведения. Но, звезды шоубизнеса легко проглотили отвратительнейший из самых омерзительных клипов Киркорова и Баскова. Его приглашают на концерты, жмкт руки. Как у них так получается?
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Ника / 08.10.18 13:58Ну не сдержался парень, на эмоциях выпрыгнул. Сделал это, кстати после остановки боя. Вот таких недоспортсменов как Дилон Денис и нужно изолировать. Вместо уважения к победителю начал оскорбления сыпать. Хабиб - нереально крутой боец! На данный момент, в его весе вряд ли найдется ему достойный соперник.
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Mashala / 08.10.18 13:40Хабиб, красавчик!
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Анна К. / 08.10.18 13:32Пора его за угрозы к ответу притянуть.
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Ок / 08.10.18 13:27Спортсмен должен быть примером силы, понимания этой силы и сдержанности, а здесь животные инстинкты на лицо.
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Платон / 08.10.18 13:21Заслуга его в спорте – это факт. Но и неадекватное поведение – это тоже факт, который зафиксировали камеры и не одна. Я бы лишил его чемпионского титула.