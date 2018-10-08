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«Поведение Хабиба омерзительно!»


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Победа Хабиба расколола общество на два лагеря. Одни считают ее заслуженной, другие – возмущены поведением боксера.

В лагере тех, кто осуждает неадекватную агрессию Хабиба, оказалась известный блогер Елена Миро.

Она отметила, что такое поведение считает омерзительным. Ни один спортсмен не имеет права вести себя так, словно, находится не в обществе, а в животном мире. Она отметила, что ей стыдно за таких соотечественников.

Напомним, что в конце поединка Хабиб Нурмагомедов и его команда устроили самую настоящую массовую драку. Они напали на представителей Конора Макгрегора, которые в ходе боя позволяли себе резкие высказывания. В произошедшее пришлось вмешаться полиции. Из-за возникшего беспорядка организаторы не смогли вручить чемпионский пояс.

 В течение двух дней велись разбирательства, а в сети ходили слухи, что Хабиба могут лишить титула за учиненный беспорядок. Вчера боксер все-таки получил заветный пояс.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)

Между тем споры в социальных сетях ведутся по-прежнему бурно. Противники подобного поведения отмечают, что наличие титула у Хабиба их пугает. Теперь на вполне законных основаниях, он станет кумиром для молодежи из той же Махачкалы. Но, к сожалению, Хабиб известен не только заслугами в спорте. Не так давно он из-за своих резких высказываний, идущих вразрез с законодательством РФ, вступил в перепалку с представителями шоу-бизнеса. Из-за угроз с его стороны, было сорвано несколько крупных концертов в Махачкале. 

Краткая информация о Хабибе Нурмагомедове

Имя: Хабиб Нурмагомедов

Отчество: Абдулманапович

День рождения: 20.09.1988

Возраст: 30 лет

Место рождения: Сильди, республика Дагестан

Рост: 177 см

Вес: 70 кг

Знак Зодиака: Дева

Восточный гороскоп: Дракон

Деятельность: боец MMA

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0 Не нравится 0 Нравится 08.10.2018 Теги: Хабиб Нурмагомедов

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