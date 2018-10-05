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Honor 10: гаджет для молодой мамы


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Чем мама может развлечься на прогулке? Многие скажут: наблюдением за жизнью природы. Но давайте будем честны и признаем, что молодым мамам очень не хватает общения! И тут на помощь приходят социальные сети. Чтобы онлайн-беседа не прервалась из-за батарейки, следует выбирать смартфоны, способные выдержать самое продолжительное использование! Среди них – Honor 10, оснащенный батареей ёмкостью 3400 мА*ч и технологией быстрой зарядки Honor SuperCharge 5В/4,5А, которая позволит всего за 25 минут зарядить устройство до 50%.

И это еще не все преимущества модели: Honor 10 использует современный алгоритм на основе искусственного интеллекта. Этот алгоритм позволяет смартфону мгновенно устанавливать оптимальные параметры съёмки для каждого кадра, учитывая не только условия освещения, но и характер сюжета. Например, если вы гуляете с малышом, то сцен может возникнуть множество, причем некоторые из них нужно будет снимать в движении. С алгоритмами искусственного интеллекта и двойной основной камерой, состоящей из модулей с разрешением 24 МП и 16 МП, сцены вроде первого шага малыша можно запечатлеть в отличном качестве с самого первого кадра.

Выручит смартфон не только во время прогулок, но и дома: интерфейс EMUI 8.1 получил ещё целый набор новых интересных функций, например, Easy Talk. Во время использования этой функции фоновый шум при разговоре через гарнитуру снижается, а громкость при разговоре шепотом повышается. Согласитесь, очень нужные настройки, когда малыша нужно уложить спать.

Смартфон Honor 10 доступен в четырех цветах: мерцающем синем, полночном черном, ледяном сером и мерцающем зеленом. Подробности о модели по ссылке: shop.huawei.ru 


0 Не нравится 2 Нравится 05.10.2018 Теги: Huawei

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