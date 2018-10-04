Киселев: дача в Крыму, долги и скандалы
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Роскошный дом Киселева, запрет публикаций о нем и увольнение главного редактора крымского издания, что из этого правда?
Скандал вокруг возведенной дачи Дмитрия Киселева в Крыму возник с подачи журналиста крымского издания Владимира Мазурина. Именно он подготовил к публикации материал, рассказывающий о процессе реконструкции дома, которая была начата в 2016 году. По словам журналиста, в качестве разнорабочего он принимал участие в стройке, и Дмитрий Киселев до сих пор не вернул ему заработанные средства.
Также он раскрыл стоимость строения. Согласно этим данным, дом обошелся Киселеву в 200 млн. рублей. Раскрыл Владимир и причины реконструкции. По его словам, она понадобилась, так как вилла находится в опасной зоне, склонной к оползням. Мазурин высказал мнение, что при подземном толчке, которые для этого района характерны, дом легко может обрушиться.
Тот же Владимир сообщил пользователям, что после выхода газеты с его статьей руководству издания был сделан звонок из Москвы. Позвонивший потребовал уволить главного редактора и выкупить весь тираж. В электронной версии материала на месте текста появился рекламный блок.
Представители Дмитрия Киселева опровергли обвинения. Они отметили, что выкупать тираж никто не требовал. Не было с их стороны и указаний увольнять главного редактора. При этом ведущий был возмущен из-за цифр, опубликованных в материале. Он отметил, что реальная стоимость дома не имеет ничего общего с указанными в публикации данными.
На сайте компании, занимавшейся строительством дома Киселева, строение продемонстрировано с разных сторон. В описании указано, что строительство объекта было завершено в 2009 году, но после увеличения числа членов семьи, было принято решение изначальную площадь в 200 квадратных метров увеличить, добавив нижний ярус.
Краткая информация о Дмитрии Киселеве
Имя: Дмитрий Киселев
Отчество: Константинович
День рождения: 26.04.1954
Возраст: 64 года
Место рождения: г. Москва
Рост: 177 см
Вес: 80 кг
Знак Зодиака: Телец
Восточный гороскоп: Лошадь
Деятельность: журналист, телеведущий
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Вам нравится дом Киселева? 5
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VdovaKlikO / 04.10.18 14:22Выкупить тираж газеты? Они еще есть?
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Miro / 04.10.18 13:55Странная история. Журналист решил хайпануть ради карьеры?
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Андрей / 04.10.18 13:53Дом шикарный. Я обожаю такие строения. Панорамные окна и ничего лишнего.
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Анюта / 04.10.18 13:43Очень, но это же Коктебель. Я бы не рискнула так выбрасывать деньги. Дом и правда легко под воду уйдет.