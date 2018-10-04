Киселев: дача в Крыму, долги и скандалы

Роскошный дом Киселева, запрет публикаций о нем и увольнение главного редактора крымского издания, что из этого правда?

Скандал вокруг возведенной дачи Дмитрия Киселева в Крыму возник с подачи журналиста крымского издания Владимира Мазурина. Именно он подготовил к публикации материал, рассказывающий о процессе реконструкции дома, которая была начата в 2016 году. По словам журналиста, в качестве разнорабочего он принимал участие в стройке, и Дмитрий Киселев до сих пор не вернул ему заработанные средства.

Также он раскрыл стоимость строения. Согласно этим данным, дом обошелся Киселеву в 200 млн. рублей. Раскрыл Владимир и причины реконструкции. По его словам, она понадобилась, так как вилла находится в опасной зоне, склонной к оползням. Мазурин высказал мнение, что при подземном толчке, которые для этого района характерны, дом легко может обрушиться.

Тот же Владимир сообщил пользователям, что после выхода газеты с его статьей руководству издания был сделан звонок из Москвы. Позвонивший потребовал уволить главного редактора и выкупить весь тираж. В электронной версии материала на месте текста появился рекламный блок.

Представители Дмитрия Киселева опровергли обвинения. Они отметили, что выкупать тираж никто не требовал. Не было с их стороны и указаний увольнять главного редактора. При этом ведущий был возмущен из-за цифр, опубликованных в материале. Он отметил, что реальная стоимость дома не имеет ничего общего с указанными в публикации данными.









На сайте компании, занимавшейся строительством дома Киселева, строение продемонстрировано с разных сторон. В описании указано, что строительство объекта было завершено в 2009 году, но после увеличения числа членов семьи, было принято решение изначальную площадь в 200 квадратных метров увеличить, добавив нижний ярус.