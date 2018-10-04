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Киселев: дача в Крыму, долги и скандалы


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Роскошный дом Киселева, запрет публикаций о нем и увольнение главного редактора крымского издания, что из этого правда?

Скандал вокруг возведенной дачи Дмитрия Киселева в Крыму возник с подачи журналиста крымского издания Владимира Мазурина. Именно он подготовил к публикации материал, рассказывающий о процессе реконструкции дома, которая была начата в 2016 году. По словам журналиста, в качестве разнорабочего он принимал участие в стройке, и Дмитрий Киселев до сих пор не вернул ему заработанные средства.

Также он раскрыл стоимость строения. Согласно этим данным, дом обошелся Киселеву в 200 млн. рублей. Раскрыл Владимир и причины реконструкции. По его словам, она понадобилась, так как вилла находится в опасной зоне, склонной к оползням. Мазурин высказал мнение, что при подземном толчке, которые для этого района характерны, дом легко может обрушиться.  

Тот же Владимир сообщил пользователям, что после выхода газеты с его статьей руководству издания  был сделан звонок из Москвы. Позвонивший потребовал уволить главного редактора и выкупить весь тираж. В электронной версии материала на месте текста появился рекламный блок.

Представители Дмитрия Киселева опровергли обвинения. Они отметили, что выкупать тираж никто  не требовал. Не было с их стороны и указаний увольнять главного редактора. При этом ведущий был возмущен из-за цифр, опубликованных в материале. Он отметил, что реальная стоимость дома не имеет ничего общего с указанными в публикации данными.

 
 
 

На сайте компании, занимавшейся строительством дома Киселева, строение продемонстрировано с разных сторон. В описании указано, что строительство объекта было завершено в 2009 году, но после увеличения числа членов семьи, было принято решение изначальную площадь в 200 квадратных метров увеличить, добавив нижний ярус. 

Краткая информация о Дмитрии Киселеве

Имя: Дмитрий Киселев

Отчество: Константинович

День рождения: 26.04.1954

Возраст: 64 года

Место рождения: г. Москва

Рост: 177 см

Вес: 80 кг

Знак Зодиака: Телец

Восточный гороскоп: Лошадь

Деятельность: журналист, телеведущий

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0 Не нравится 0 Нравится 04.10.2018 Теги: Дмитрий Киселев

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