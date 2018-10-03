Боня: «Жорину нужен был пиар!»

Боня разразилась гневной тирадой в адрес Сергея Жорина. Она предостерегла Ольгу Бузову и порекомендовала телеведущей вести себя с ним осторожно.

Свое послание Виктория оставила под постом Бузовой. Своим поклонникам Ольга сообщила, что будет подавать ответный иск против тех, кто решил опорочить ее имя. Кто это, организаторы скандального гива или спонсоры самого громкого розыгрыша, она предпочла оставить в тайне. Имя правозащитника Ольга сообщила. Она рассказала, что отправится в суд вместе с Сергеем Жориным.

Такое решение Виктория Боня посчитала опрометчивым. Она рассказала, что уже связывалась с звездным адвокатом, когда подавала иск против «Life news».

Жорин пообещал ей, что выиграет дело. Однако в ходе процесса стал менее активно защищать ее интересы и предложил пойти с представителями СМИ на мировую. Именно в этот момент Виктория поняла, что Сергей «работал на два лагеря». По словам Бони, она сразу же сменила адвоката и другой представитель юстиции выиграл дело.

Напомним, в сообщении Виктории речь идет об опубликованных снимках со времен ее участия в скандальном телепроекте. На кадрах, выложенных в сеть сотрудниками «Life news», Виктория ублажает своего мужчину. В суде ей удалось доказать, что на снимках не она.