Джастин Теру: свидание в Париже

В понедельник актер был замечен в городе влюбленных. Джастин любовался красотами Парижа, а компанию ему составила актриса Лора Харриер, которая снималась в картине «Человек-Паук: Возвращение домой».

На Теру были черная рубашка и джинсы и зеленая армейская куртка. На Харриер были ярко-красные брюки и куртка. Пара не впервые проводит время во Франции. В мае Теру и Харриер были замечены отдыхающими на яхте и в отеле Cap-Eden-Roc в Антибе, перед модным показом Louis Vuitton Cruise 2019, пишет издание People.

Харриер больше всего известна по роли подружки Питера Паркера в фильме «Человек-Паук: Возвращение домой». И Харриер, и Теру являются послами бренда Vuitton.

Не так давно Теру прервал свое молчание относительно развода с Дженнифер Энистон и рассказал в интервью The New York Times, что они расстались безо всякого негатива. «Хорошие новости заключаются в том, что это было, скорее всего, самое аккуратное расставание, безо всякой злобы, - сказал он. - Никто из нас не умер и никто не хочет кидать топоры в голову другому. Это все равно было тяжело, потому что ясно, что прежней дружбы уже не будет. Но наша дружба сохранилась, пусть и несколько изменилась, и это то, чем мы гордимся».

Теру и Энистон объявили о разводе в феврале после двух лет брака и семи лет проведенных вместе. «Чтобы избежать каких-либо спекуляций, мы решили сами объявить о разрыве, - гласило их совместное заявление. - Это решение было спокойно принято в конце прошлого года. Мы решили перестать быть парой, но остались хорошими друзьями и намерены впредь сохранить нашу дружбу».

Ранее сообщалось, что в финансовом плане развод не стал проблемой, поскольку перед свадьбой, которая имела место в 2015 году, Джастин и Дженнифер подписали брачный контракт.