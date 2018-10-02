Джастин Теру: свидание в Париже
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В понедельник актер был замечен в городе влюбленных. Джастин любовался красотами Парижа, а компанию ему составила актриса Лора Харриер, которая снималась в картине «Человек-Паук: Возвращение домой».
На Теру были черная рубашка и джинсы и зеленая армейская куртка. На Харриер были ярко-красные брюки и куртка. Пара не впервые проводит время во Франции. В мае Теру и Харриер были замечены отдыхающими на яхте и в отеле Cap-Eden-Roc в Антибе, перед модным показом Louis Vuitton Cruise 2019, пишет издание People.
Харриер больше всего известна по роли подружки Питера Паркера в фильме «Человек-Паук: Возвращение домой». И Харриер, и Теру являются послами бренда Vuitton.
Не так давно Теру прервал свое молчание относительно развода с Дженнифер Энистон и рассказал в интервью The New York Times, что они расстались безо всякого негатива. «Хорошие новости заключаются в том, что это было, скорее всего, самое аккуратное расставание, безо всякой злобы, - сказал он. - Никто из нас не умер и никто не хочет кидать топоры в голову другому. Это все равно было тяжело, потому что ясно, что прежней дружбы уже не будет. Но наша дружба сохранилась, пусть и несколько изменилась, и это то, чем мы гордимся».
Теру и Энистон объявили о разводе в феврале после двух лет брака и семи лет проведенных вместе. «Чтобы избежать каких-либо спекуляций, мы решили сами объявить о разрыве, - гласило их совместное заявление. - Это решение было спокойно принято в конце прошлого года. Мы решили перестать быть парой, но остались хорошими друзьями и намерены впредь сохранить нашу дружбу».
Ранее сообщалось, что в финансовом плане развод не стал проблемой, поскольку перед свадьбой, которая имела место в 2015 году, Джастин и Дженнифер подписали брачный контракт.
Краткая информация о Джастине Теру
Имя: Джастин Теру
День рождения: 10.08.1971
Возраст: 47 лет
Место рождения: г. Вашингтон, округ Колумбия, США
Рост: 185 см
Вес: 82 кг
Знак Зодиака: Лев
Восточный гороскоп: Кабан
Деятельность: актер, режиссер, сценарист
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Что вы думаете по поводу новых отношений актера? 5
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Санта / 03.10.18 00:58Не понимаю, чего вы прицепились к нему, где хочет, там и гуляет, мне вот кажется, что Париж это очень даже романтично. Главное, не где свидание, а какая магия творится у этих двух влюбленных сердец.
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Лисия / 03.10.18 00:55Несколько банально - свидание в Париже, не хватает фантазии этому Теру.
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Лиза / 03.10.18 00:54Интересно, а как складываются романтические отношения у Энистон? Никто не знает, появился ли у нее бойфренд?
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Рита / 03.10.18 00:52Все нормально, жизнь продолжается, надо свить ему свое гнездышко, все-таки молодой еще мужчина. Я только рада за них.
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tanuki / 03.10.18 00:50Могу только порадоваться за него, надеюсь, он будет счастлив с этой дамой. Когда узнала про его разрыв с Энистон, была очень удивлена, думала, они такая гармоничная и счастливая пара.