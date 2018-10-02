Герцогиня не расстается с сапогами
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Кейт Миддлтон известна тем, что не стесняется появляться в одних и тех же вещах по много раз, но ни один предмет ее гардероба не блистает так часто на публике, как ее любимые сапоги-веллингтоны.
Во вторник Кейт, впервые после того, как ушла в декрет, появилась в одной из лондонских школ. Учитывая, что это была школа, которая старается учить современных городских детей быть ближе к природе, Кейт оделась просто и практично. На ней были серо-зеленый джемпер, светло-зеленая куртка, коричневые джинсы и любимые британцами сапоги-веллингтоны от Penelope Chilvers.
Ранее представители этого бренда сообщили изданию PEOPLE, что рады видеть герцогиню в сапогах, которые они сделали для нее еще в 2004 году, а также отметили, что такие сапоги становятся со временем только лучше и что Кейт выглядит в них превосходно.
Кейт также одевала их во время поездки в Гималаи с принцем Уильямом в 2016 году и во время тура в Канаду в том же году. В 2017 году эти сапоги были на Кейт, когда она посетила одну из начальных школ Лондона в рамках кампании по пропаганде среди школьников садоводства и обеспечению таких занятий в школах.
В этом году Кейт побывала на уроках и выслушала рассказы учителей и инструкторов о том, как близость к природе помогает развитию детей и укреплению их психического здоровья.
Прошло всего пять месяцев после рождения принца Луи, но известно, что весь октябрь будет полон для Кейт всевозможных событий и мероприятий. Тем не менее к своему обычному графику она вернется только в январе.
Краткая информация о Кейте Миддлтон
Имя: Кейт Миддлтон
День рождения: 09.01.1982
Возраст: 36 лет
Место рождения: г. Рединг, Великобритания
Рост: 175 см
Вес: 65 кг
Знак Зодиака: Козерог
Восточный гороскоп: Собака
Деятельность: герцогиня Кембриджская
А у вас есть любимая обувь? 5
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Зоя / 03.10.18 00:48А Кейт не надо никому ничего доказывать, она одевается, как ей комфортно, а не как кто-то скажет, мне кажется, она очень самодостаточная женщина.
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Мила / 03.10.18 00:46Кейт Миддлтон всегда отличалась хорошим вкусом, она умело подбирает одежду и обувь, молодец.
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tanuki / 03.10.18 00:43Я люблю больше спортивную обувь, туфли мне кажутся неудобными, я их надеваю только по определенным случаям, а сейчас мода такая эклектичная, что даже никто не удивится, если надеть кроссовки под платье.
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Елена / 03.10.18 00:41Ну а почему бы и не носить обувь не один год, если она качественная и удобная. Тем более если специально делали для нее. У меня вот есть любимые туфли, с которыми я не расстаюсь летом, они из натуральной кожи и очень мягкие, как тапочки. Ноги просто отдыхают в них.
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Марта / 03.10.18 00:37Хотела бы я себе такие сапоги ручной работы, но они безумных денег стоят. А моя любимая обувь это кроссовки. Стоили дешево, уже все обтрепались, но выкинуть жалко, потому что очень удобные.