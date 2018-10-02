Герцогиня не расстается с сапогами

Кейт Миддлтон известна тем, что не стесняется появляться в одних и тех же вещах по много раз, но ни один предмет ее гардероба не блистает так часто на публике, как ее любимые сапоги-веллингтоны.

Во вторник Кейт, впервые после того, как ушла в декрет, появилась в одной из лондонских школ. Учитывая, что это была школа, которая старается учить современных городских детей быть ближе к природе, Кейт оделась просто и практично. На ней были серо-зеленый джемпер, светло-зеленая куртка, коричневые джинсы и любимые британцами сапоги-веллингтоны от Penelope Chilvers.

Ранее представители этого бренда сообщили изданию PEOPLE, что рады видеть герцогиню в сапогах, которые они сделали для нее еще в 2004 году, а также отметили, что такие сапоги становятся со временем только лучше и что Кейт выглядит в них превосходно.

Кейт также одевала их во время поездки в Гималаи с принцем Уильямом в 2016 году и во время тура в Канаду в том же году. В 2017 году эти сапоги были на Кейт, когда она посетила одну из начальных школ Лондона в рамках кампании по пропаганде среди школьников садоводства и обеспечению таких занятий в школах.

В этом году Кейт побывала на уроках и выслушала рассказы учителей и инструкторов о том, как близость к природе помогает развитию детей и укреплению их психического здоровья.

Прошло всего пять месяцев после рождения принца Луи, но известно, что весь октябрь будет полон для Кейт всевозможных событий и мероприятий. Тем не менее к своему обычному графику она вернется только в январе.