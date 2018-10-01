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Бартер или интим за деньги?


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Наталья Штурм и Дана Борисова признались в порочащих честь связях. Обе женщины не видят в них ничего предосудительного.

Жаркую тему в эфире федерального канала подняли Лера Кудрявцева и Оскар Кучера. Также горячо, но в виде слухов и домыслов, она обсуждается в социальных сетях. Откровенничать на эту тему представители шоу-бизнеса не желают. Оскару и Лере удалось найти тех, кто решился и рассказал, как это происходит на самом деле и чем руководствуются звезды.

Первой честно на этот вопрос ответила Дана Борисова. Она призналась, что у нее в жизни были связи с мужчинами, которые оплачивали ее ласки. Сумма, по признанию телеведущей, могла доходить до нескольких десятков тысяч долларов. На подобный шаг Дану подтолкнула жажда больших денег.

Еще одной женщиной, готовой на подобные связи, оказалась Наталья Штурм. Певица призналась, что спала с мужчинами за материальные блага. В ее случае оплатой стал кухонный гарнитур с вытяжкой и варочной панелью. Еще один раз она согласилась на интимный контакт за путешествие.

На Мальдивах Наталье пришлось ублажать мужчину традиционными ласками и нестандартным способом. Обув шпильки, она ходила ногами по голой спине щедрого спонсора. Такой опыт певице не понравился, хотя мужчина, по ее словам, удовольствие испытал. 

Краткая информация о Дане Борисовой

Имя: Дана Борисова

Отчество: Александровна

День рождения: 13.06.1976

Возраст: 42 года

Место рождения: Мозырь, Беларусь

Рост: 170 см

Вес: 58 кг

Знак Зодиака: Близнецы

Восточный гороскоп: Дракон

Деятельность: телеведущая, актриса

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0 Не нравится 0 Нравится 01.10.2018 Теги: Дана Борисова

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