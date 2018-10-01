Меган Маркл помогла медитация
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За последние несколько лет жизнь Меган Маркл существенно изменилась к лучшему, и многие могут теперь назвать ее счастливой. Возможно, определенное влияние на это оказали практики медитации.
В 2015 году Меган Маркл оставила в своем блоге The Tig, в котором она рассказывала о стиле жизни, путешествиях, здоровье и шопинге, запись о том, как она относится к различным духовным практикам. Она рассказала, что пришла к медитации после того, как встретилась в Лос-Анджелесе с человеком по имени Лайт (свет), который был наставником ведической медитации, пишет издание Hello!.
По словам Меган, ведическая медитация - это тот тип медитации, о котором люди говорят, что он меняет течение их жизней и влияет на их будущее, позволяя им добиваться успеха, полноты жизни и счастья. Меган считает, что похожее влияние медитация оказала и на ее жизнь. Она говорит, что духовные практики буквально перевернули ее мир.
«Я не могу сказать, как и почему, но я стала намного более счастливой. И во многом на это повлияли медитации», - говорит она. Она признается, что поначалу относилась ко всему этому скептически, и ей приходилось выкраивать время для того, чтобы медитировать.
«Я знаю, что есть миллион причин, по которым вы считаете, что все это глупо и что у вас нет времени на это, - написала она. - Именно это я и говорила Лайту. Что у меня нет времени делать это каждый день. На что он отвечал, что именно поэтому я должна медитировать в два раза больше. Я тогда еще подумала: отстань от меня со своей мистикой. Но оказалось, что этот мистик был прав. Я думаю, что все должны попробовать это. Самое худшее, что произойдет - вы подарите себе десять минут тишины в этом шумном мире».
Краткая информация о Меган Маркл
Имя: Меган Маркл
День рождения: 04.08.1981
Возраст: 37 лет
Место рождения: Лос-Анджелес, США
Рост: 170 см
Вес: 61 кг
Знак Зодиака: Лев
Восточный гороскоп: Петух
Деятельность: актриса
Фотографии
Фотографии
А вы как относитесь к медитации? 5
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Люсинда / 02.10.18 01:38Никогда бы не сказала, что Меган прям буддистка, выглядит как обычная женщина. Это хорошо, если действительно медитации помогли ей достичь своего просветления.
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tanuki / 02.10.18 01:36То есть ее удачному браку посодействовал этот учитель Лайт? Интересно, он хоть симпатичный? Я бы к нему пошла взять пару уроков.
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Инна / 02.10.18 01:33Не уверена, что Меган сейчас счастлива, с новым статусом пришли и новые обязанности, которые по-моему не очень уж радуют свободолюбивую актрису.
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Елена / 02.10.18 01:31Ничего не имею против духовных практик, это действительно важно, освобождаться от мирской суеты и погружаться в себя, помогает освободиться от лишнего, но сомневаюсь, что медитации могут как--то повлиять на поиск обеспеченного кавалера))
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Светлана / 02.10.18 01:28Ну конечно, срочно иду медитировать, может, тоже выйду замуж за принца)