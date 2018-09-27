Юмор за гранью

Пиарщики одного из телеканалов ТНТ пошутили слишком оригинально. Номер телефона самого популярного и холостого резидента Comedy club украсил столичные остановки.

Сам рекламный плакат был достаточно лаконичным. На нем красовался логотип телеканала ТНТ4. Под ним крупным шрифтом напечатали номер мобильного.

Как оказалось, это был настоящий номер Тимура Батрутдинова. Сделали это пиарщики телеканала. Хешегом они пояснили мотивы нестандартного хода: #чистопоржать.

Сам Тимур на шутку отреагировал негативно. Как оказалось, его номер пиарщики попросили для интервью, чтобы сделать рекламу в преддверии выхода нового сезона шоу «ХБ». Что его личный телефон станет достоянием общественности, Тимур не ожидал.

После многочисленных звонков всех желающих, артисту пришлось сменить номер.

Напомним, что Тимур является единственным холостым резидентом Comedy club. Ему пытались найти невесту посредством шоу «Холостяк», но небольшой роман с одной из участниц ни к чему серьезному не привел.