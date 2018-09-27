 
 
 

 
 
На главную
 
 

Муж Ани Лорак намекнул о своем разводе с женой


0 0

Муж Анны Лорак Мурат Налчаджиоглу в июле был сфотографирован с другой девушкой. В СМИ начались разговоры о том, что в будущем возможен развод супругов. Официально данная информация не подтверждалась.

27 сентября у Анны Лорак день рождения. Сегодня ей исполняется 40 лет. Её муж Мурат решил поздравить свою жену. Интересно, что это было сделано публично в социальных сетях. Видимо он хочет показать всем, как он любит Каролину. С другой стороны, отключил комментарии к своему поздравлению. Видимо он понимает, что может быть много гневных высказываний в его сторону.

Мурат желает своей жене счастья, успехов и здоровья. Благодарит за то, что она подарила ему дочь Софию. Говорит о том, что Каролина единственная для него. В конце добавляет, что не знает, будут они вместе или нет. Последнее предложение свидетельствует о кризисных отношениях в семье. К сообщению добавлены сердечки и цветы.

Ранее Ани Лорак говорила, что не сможет простить предательства своему мужу. Мурат заявил, что только ему известна правда о том, что произошло. Это можно расценить, как просьбу не обсуждать того, о чем знает лишь узкий круг лиц. Супруги делают вид, что их отношения окончательно не разорваны. Например, 1 сентября они вместе провожали их дочь Софию в первый класс. 

Краткая информация об Ани Лорак

Имя: Ани Лорак

Отчество: Мирославовна

День рождения: 27.09.1978

Возраст: 40 лет

Место рождения: Кицмань, СССР

Рост: 162 см

Вес: 46 кг

Знак Зодиака: Весы

Восточный гороскоп: Лошадь

Деятельность: певица, поэтесса, композитор, модель, актриса, телеведущая

Смотреть фотографии с Ани Лорак

Фотографии

Показать еще

Фотографии



0 Не нравится 0 Нравится 27.09.2018 Теги: ани лорак

А как бы вы поступили на месте Ани Лорак? 4  

Оставить комментарий
  • Алина / 27.09.18 14:12
    -
    0
    +
    Я бы подала на развод. Если, конечно, действительно была имена. Зачем терпеть такое неуважение мужа к себе? И все остальные годы жить с ним только ради ребенка? В случае измены, развод будет правильным решением.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Дарья / 27.09.18 14:11
    -
    0
    +
    Да ну. Если бы всё было так просто, то не шла бы речь ни о каком разводе. Видно, действительно какая-то неприятность произошла. Возможно, дело до измены не дошло, но «дыма без огня не бывает». Я считаю, что Ани Лорак имеет достаточно средств, чтобы вырастить ребенка сама.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Мария / 27.09.18 14:11
    -
    1
    +
    Ну не знаю. На фото они выглядят красивой парой. Но, если он ей изменил, то в их отношениях далеко не всё идеально. Хотя, если бы изменял, то не стал бы он фотографироваться с этой девушкой. Может, сделали из «мухи слона».
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Kate / 27.09.18 14:10
    -
    -1
    +
    Я бы на месте Каролины не разводилась. Даже, если он ей изменил. Всё-таки, нужно думать о будущем ребенка. Можно помириться. Всегда существует выход из любой ситуации. Даже такой неприятной, как измена.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
Не хочешь видеть рекламу? Зарегистрируйся
Оставить комментарий
Следующая новость
 

Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

Мы сделали все возможное,
чтобы вы получали самое интересное:

Партнерам

конкурсы

Для тебя

Kleo.ru, Проект NOX

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!
rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня Канал RSS
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору