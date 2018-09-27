Муж Ани Лорак намекнул о своем разводе с женой

Муж Анны Лорак Мурат Налчаджиоглу в июле был сфотографирован с другой девушкой. В СМИ начались разговоры о том, что в будущем возможен развод супругов. Официально данная информация не подтверждалась.

27 сентября у Анны Лорак день рождения. Сегодня ей исполняется 40 лет. Её муж Мурат решил поздравить свою жену. Интересно, что это было сделано публично в социальных сетях. Видимо он хочет показать всем, как он любит Каролину. С другой стороны, отключил комментарии к своему поздравлению. Видимо он понимает, что может быть много гневных высказываний в его сторону.

Мурат желает своей жене счастья, успехов и здоровья. Благодарит за то, что она подарила ему дочь Софию. Говорит о том, что Каролина единственная для него. В конце добавляет, что не знает, будут они вместе или нет. Последнее предложение свидетельствует о кризисных отношениях в семье. К сообщению добавлены сердечки и цветы.

Ранее Ани Лорак говорила, что не сможет простить предательства своему мужу. Мурат заявил, что только ему известна правда о том, что произошло. Это можно расценить, как просьбу не обсуждать того, о чем знает лишь узкий круг лиц. Супруги делают вид, что их отношения окончательно не разорваны. Например, 1 сентября они вместе провожали их дочь Софию в первый класс.