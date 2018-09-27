Муж Ани Лорак намекнул о своем разводе с женой
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Муж Анны Лорак Мурат Налчаджиоглу в июле был сфотографирован с другой девушкой. В СМИ начались разговоры о том, что в будущем возможен развод супругов. Официально данная информация не подтверждалась.
Мурат желает своей жене счастья, успехов и здоровья. Благодарит за то, что она подарила ему дочь Софию. Говорит о том, что Каролина единственная для него. В конце добавляет, что не знает, будут они вместе или нет. Последнее предложение свидетельствует о кризисных отношениях в семье. К сообщению добавлены сердечки и цветы.
Ранее Ани Лорак говорила, что не сможет простить предательства своему мужу. Мурат заявил, что только ему известна правда о том, что произошло. Это можно расценить, как просьбу не обсуждать того, о чем знает лишь узкий круг лиц. Супруги делают вид, что их отношения окончательно не разорваны. Например, 1 сентября они вместе провожали их дочь Софию в первый класс.
Краткая информация об Ани Лорак
Имя: Ани Лорак
Отчество: Мирославовна
День рождения: 27.09.1978
Возраст: 40 лет
Место рождения: Кицмань, СССР
Рост: 162 см
Вес: 46 кг
Знак Зодиака: Весы
Восточный гороскоп: Лошадь
Деятельность: певица, поэтесса, композитор, модель, актриса, телеведущая
Фотографии
Фотографии
А как бы вы поступили на месте Ани Лорак? 4
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Алина / 27.09.18 14:12Я бы подала на развод. Если, конечно, действительно была имена. Зачем терпеть такое неуважение мужа к себе? И все остальные годы жить с ним только ради ребенка? В случае измены, развод будет правильным решением.
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Дарья / 27.09.18 14:11Да ну. Если бы всё было так просто, то не шла бы речь ни о каком разводе. Видно, действительно какая-то неприятность произошла. Возможно, дело до измены не дошло, но «дыма без огня не бывает». Я считаю, что Ани Лорак имеет достаточно средств, чтобы вырастить ребенка сама.
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Мария / 27.09.18 14:11Ну не знаю. На фото они выглядят красивой парой. Но, если он ей изменил, то в их отношениях далеко не всё идеально. Хотя, если бы изменял, то не стал бы он фотографироваться с этой девушкой. Может, сделали из «мухи слона».
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Kate / 27.09.18 14:10Я бы на месте Каролины не разводилась. Даже, если он ей изменил. Всё-таки, нужно думать о будущем ребенка. Можно помириться. Всегда существует выход из любой ситуации. Даже такой неприятной, как измена.