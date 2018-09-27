Анджелина Джоли стала блондинкой

Светлые волосы, собранные в пучок, и пара набранных килограммов кардинально преобразили актрису.

Анджелине часто приходится играть роли роковых брюнеток. В таком же образе ее привыкло видеть большинство поклонников. Темные волосы Анджелины подчеркивают ее ярко выраженные черты лица.

Однако на днях Джоли была запечатлена в непривычном для себя виде. Она стала блондинкой. Как выяснилось позже, густая копна вьющихся волос пшеничного оттенка – это парик, который Анджелина носит на съемочной площадке.

Ей предстоит сыграть главную роль в фэнтези-драме. Согласно сюжету, Анджелина появится на экранах в образе мамы Питера Пэна и Алисы из сказки Льюиса Кэролла. Это будет своего рода приквел знаменитых и уже экранизированных детских историй. В фильме сценаристы сделали Алису и Питера братом и сестрой.

Многие поклонники, увидев фотографии со съемок, отметили, что для женщины, недавно вышедшей из психиатрической лечебницы, Анджелина выглядит неплохо. Она не настолько худая и изможденная, какой попадала в объективы папарацци в последнее время.

Напомним, что причиной нервного срыва и анорексии Джоли стал затянувшийся бракоразводный процесс. Актриса хотела лишить Бреда Питта права опеки над приемными и общими детьми.

По словам инсайдеров, недавно супруги все же сели за стол переговоров, однако неизвестно, удалось ли им прийти к общему знаменателю.