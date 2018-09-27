 
 
 

 
 
На главную
 
 

Анджелина Джоли стала блондинкой


0 0

Светлые волосы, собранные в пучок, и пара набранных килограммов кардинально преобразили актрису.  

Анджелине часто приходится играть роли роковых брюнеток.  В таком же образе ее привыкло видеть большинство поклонников. Темные волосы Анджелины подчеркивают ее ярко выраженные черты лица.

Однако на днях Джоли была запечатлена в непривычном для себя виде. Она стала блондинкой. Как выяснилось позже, густая копна вьющихся волос пшеничного оттенка – это парик, который Анджелина носит на съемочной площадке.

Ей предстоит сыграть главную роль в фэнтези-драме. Согласно сюжету, Анджелина появится на экранах в образе мамы Питера Пэна и Алисы из сказки Льюиса Кэролла. Это будет своего рода приквел знаменитых и уже экранизированных детских историй. В фильме сценаристы сделали Алису и Питера братом и сестрой.

Многие поклонники, увидев фотографии со съемок, отметили, что для женщины, недавно вышедшей из психиатрической лечебницы, Анджелина выглядит неплохо. Она не настолько худая и изможденная, какой попадала в объективы папарацци в последнее время.

Напомним, что причиной нервного срыва и анорексии Джоли стал затянувшийся бракоразводный процесс. Актриса хотела лишить Бреда Питта права опеки над приемными и общими детьми.

По словам инсайдеров, недавно супруги все же сели за стол переговоров, однако неизвестно, удалось ли им прийти к общему знаменателю.

Краткая информация об Анджелине Джоли

Имя: Анджелина Джоли

День рождения: 04.06.1975

Возраст: 43 года

Место рождения: г. Лос-Анджелес, США

Рост: 173 см

Вес: 56 кг

Знак Зодиака: Близнецы

Восточный гороскоп: Кролик

Деятельность: актриса, режиссер

Смотреть фотографии с Анджелиной Джоли

Фотографии

Показать еще

Фотографии



0 Не нравится 0 Нравится 27.09.2018 Теги: Анджелина Джоли

Как вам Джоли в образе блондинки? 6  

Оставить комментарий
Не хочешь видеть рекламу? Зарегистрируйся
Оставить комментарий
Следующая новость
 

Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

Мы сделали все возможное,
чтобы вы получали самое интересное:

Партнерам

конкурсы

Для тебя

Kleo.ru, Проект NOX

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!
rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня Канал RSS
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору