Анджелина Джоли стала блондинкой
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Светлые волосы, собранные в пучок, и пара набранных килограммов кардинально преобразили актрису.
Анджелине часто приходится играть роли роковых брюнеток. В таком же образе ее привыкло видеть большинство поклонников. Темные волосы Анджелины подчеркивают ее ярко выраженные черты лица.
Однако на днях Джоли была запечатлена в непривычном для себя виде. Она стала блондинкой. Как выяснилось позже, густая копна вьющихся волос пшеничного оттенка – это парик, который Анджелина носит на съемочной площадке.
Ей предстоит сыграть главную роль в фэнтези-драме. Согласно сюжету, Анджелина появится на экранах в образе мамы Питера Пэна и Алисы из сказки Льюиса Кэролла. Это будет своего рода приквел знаменитых и уже экранизированных детских историй. В фильме сценаристы сделали Алису и Питера братом и сестрой.
Многие поклонники, увидев фотографии со съемок, отметили, что для женщины, недавно вышедшей из психиатрической лечебницы, Анджелина выглядит неплохо. Она не настолько худая и изможденная, какой попадала в объективы папарацци в последнее время.
Напомним, что причиной нервного срыва и анорексии Джоли стал затянувшийся бракоразводный процесс. Актриса хотела лишить Бреда Питта права опеки над приемными и общими детьми.
По словам инсайдеров, недавно супруги все же сели за стол переговоров, однако неизвестно, удалось ли им прийти к общему знаменателю.
Краткая информация об Анджелине Джоли
Имя: Анджелина Джоли
День рождения: 04.06.1975
Возраст: 43 года
Место рождения: г. Лос-Анджелес, США
Рост: 173 см
Вес: 56 кг
Знак Зодиака: Близнецы
Восточный гороскоп: Кролик
Деятельность: актриса, режиссер
Фотографии
Фотографии
Как вам Джоли в образе блондинки? 6
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Doremi / 27.09.18 20:37Только не блонд. Ужас.
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Литвин / 27.09.18 15:45Со светлыми неплохо, но эти дурацкие кудряшки!
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Дарья / 27.09.18 15:40Ей все-таки стоит набрать пару-тройку лишних килограммов. В ее случае они явно не будут лишними.
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Not_you / 27.09.18 15:40На фото, где она видна в профиль, Анджелина выглядит очень даже мило.
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Ржевская / 27.09.18 15:28Неплохо, мне нравится.