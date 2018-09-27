 
 
 

 
 
На главную
 
 

Бузову обвинили в мошенничестве


0 0

Блогеры, потратившие на приз и рекламу у Бузовой 12 млн. рублей, остались без денег и без обещанных подписчиков.

Ольга Бузова, как одна из самых раскрученных персон русскоязычной аудитории инстаграм, часто публикует рекламные посты на своей странице и иногда выступает лицом гивов. Последние позволяют блогерам привлекать подписчиков на свои страницы.

Две недели назад телеведущая сообщила пользователям о новом розыгрыше с очень дорогим призом. Она рассказала, что любому, кто выполнит условия гива, может достаться автомобиль Mercedes E класса.

Спонсорами роскошного подарка выступили сразу 150 блогеров. Общая сумма сбора составила 12 млн. рублей. Часть этих средств была выплачена Ольге за публикацию поста.

Уже через несколько дней после старта розыгрыша спонсоры конкурса стали выражать недовольство организацией гива. Они отметили, что конкурсный аккаунт неоднократно блокировался. Блогеры предполагают, что произошло это из-за накрутки ботов.

Также спонсоры рассказали, что организаторы гива обещали минимум 150 000 живых подписчиков каждому. Но такого притока фолловеров не было. Блогеры потребовали вернуть обратно средства, после чего организаторы их заблокировали.

Спонсоры были вынуждены напрямую обратиться к Ольге Бузовой, с требованием вернуть денежные средства. Но, как выяснилось, Бузова не подписывала договор с организаторами, и теперь она открещивается от всего.

Блогеры возмущены настолько, что готовы подать в суд. Между тем ситуацию прокомментировал пиар менеджер Ольги Антон Богославский. Он отметил, что не понимает сложившейся вокруг розыгрыша истерии. В условиях гива четко оговорена дата окончания. Это 29 сентября. Приз при этом есть и один из подписчиков конкурсной страницы его получит.

Что касается притока фолловеров, Антон пояснил, что таких гарантий никто никому не давал. Это вообще зыбкая почва, ведь пользователи приходят только на те страницы, которые им интересны. Если контент блогеров не привлекает людей, вины Ольги или организаторов в этом точно нет. 

Краткая информация об Ольге Бузовой

Имя: Ольга Бузова

Отчество: Игоревна

День рождения: 20.01.1986

Возраст: 32 года

Место рождения: Санкт-Петербург, Россия

Рост: 176 см

Вес: 53 кг

Знак Зодиака: Козерог

Восточный гороскоп: Тигр

Деятельность: радиоведущая, актриса, модель, певица

Смотреть фотографии с Ольгой Бузовой

Фотографии

Показать еще

Фотографии



0 Не нравится 0 Нравится 27.09.2018 Теги: Ольга Бузова

Вы принимаете участие в подобных гивах? 5  

Оставить комментарий
Не хочешь видеть рекламу? Зарегистрируйся
Оставить комментарий
Следующая новость
 

Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

Мы сделали все возможное,
чтобы вы получали самое интересное:

Партнерам

конкурсы

Для тебя

Kleo.ru, Проект NOX

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!
rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня Канал RSS
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору