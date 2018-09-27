Бузову обвинили в мошенничестве

Блогеры, потратившие на приз и рекламу у Бузовой 12 млн. рублей, остались без денег и без обещанных подписчиков.

Ольга Бузова, как одна из самых раскрученных персон русскоязычной аудитории инстаграм, часто публикует рекламные посты на своей странице и иногда выступает лицом гивов. Последние позволяют блогерам привлекать подписчиков на свои страницы.

Две недели назад телеведущая сообщила пользователям о новом розыгрыше с очень дорогим призом. Она рассказала, что любому, кто выполнит условия гива, может достаться автомобиль Mercedes E класса.

Спонсорами роскошного подарка выступили сразу 150 блогеров. Общая сумма сбора составила 12 млн. рублей. Часть этих средств была выплачена Ольге за публикацию поста.

Уже через несколько дней после старта розыгрыша спонсоры конкурса стали выражать недовольство организацией гива. Они отметили, что конкурсный аккаунт неоднократно блокировался. Блогеры предполагают, что произошло это из-за накрутки ботов.

Также спонсоры рассказали, что организаторы гива обещали минимум 150 000 живых подписчиков каждому. Но такого притока фолловеров не было. Блогеры потребовали вернуть обратно средства, после чего организаторы их заблокировали.

Спонсоры были вынуждены напрямую обратиться к Ольге Бузовой, с требованием вернуть денежные средства. Но, как выяснилось, Бузова не подписывала договор с организаторами, и теперь она открещивается от всего.

Блогеры возмущены настолько, что готовы подать в суд. Между тем ситуацию прокомментировал пиар менеджер Ольги Антон Богославский. Он отметил, что не понимает сложившейся вокруг розыгрыша истерии. В условиях гива четко оговорена дата окончания. Это 29 сентября. Приз при этом есть и один из подписчиков конкурсной страницы его получит.

Что касается притока фолловеров, Антон пояснил, что таких гарантий никто никому не давал. Это вообще зыбкая почва, ведь пользователи приходят только на те страницы, которые им интересны. Если контент блогеров не привлекает людей, вины Ольги или организаторов в этом точно нет.