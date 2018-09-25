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Боня: замуж за гея?


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Подписчики не поверили в очередную «большую любовь» Виктории. Они подозревают, что молодой человек не интересуется девушками вовсе.

После разрыва с французским миллионером Пьером Андюраном Боня сообщила пользователям в инстаграм, что перебирается на ПМЖ в Лос-Анджелес. По словам девушки, в США она поедет не одна, а со своим новым спутником.

С юристом Джеффри Байером у Виктории все серьезно. Именно так она сообщила подписчикам. Многие стали сомневаться в правдивости слов девушки.

Буквально месяц назад она рассказывала, насколько глубокие и интересные отношения у нее с Андюраном, а новая любовь появилась всего через неделю после заявления Пьера о расставании.

Такая спешка побудила пользователей провести небольшое расследование. Как выяснили подписчики Бони, Джеффри – гей. На такие мысли их навело обилие фотографий молодого человека в компании мужчин. Джефри запечатлен с другими молодыми людьми в джакузи, на массаже и т.д. Смутили их и двусмысленные подписи к фото с обилием сердец.

Нашлись фолловеры, которые предположили, что таким образом Виктория просто пиарит страницу парня. Тем более, знакомы они с ним уже больше года. Вранье о романе в этом случае на руку самой Боне, так как после разрыва с Алексом Смерфитом ее стали подозревать в оказании эскорт услуг.

Краткая информация о Виктории Боне

Имя: Виктория Боня

Отчество: Анатольевна

День рождения: 27.11.1979

Возраст: 38 лет

Место рождения: г. Краснокаменск, Читинская обл.

Рост: 170 см

Вес: 50 кг

Знак Зодиака: Стрелец

Восточный гороскоп: Коза

Деятельность: ведущая, актриса

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0 Не нравится 0 Нравится 25.09.2018 Теги: виктория боня

Как вы думаете, роман Виктории с Джеффри – это правда? 4  

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