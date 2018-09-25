Боня: замуж за гея?
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Подписчики не поверили в очередную «большую любовь» Виктории. Они подозревают, что молодой человек не интересуется девушками вовсе.
После разрыва с французским миллионером Пьером Андюраном Боня сообщила пользователям в инстаграм, что перебирается на ПМЖ в Лос-Анджелес. По словам девушки, в США она поедет не одна, а со своим новым спутником.
С юристом Джеффри Байером у Виктории все серьезно. Именно так она сообщила подписчикам. Многие стали сомневаться в правдивости слов девушки.
Буквально месяц назад она рассказывала, насколько глубокие и интересные отношения у нее с Андюраном, а новая любовь появилась всего через неделю после заявления Пьера о расставании.
Такая спешка побудила пользователей провести небольшое расследование. Как выяснили подписчики Бони, Джеффри – гей. На такие мысли их навело обилие фотографий молодого человека в компании мужчин. Джефри запечатлен с другими молодыми людьми в джакузи, на массаже и т.д. Смутили их и двусмысленные подписи к фото с обилием сердец.
Нашлись фолловеры, которые предположили, что таким образом Виктория просто пиарит страницу парня. Тем более, знакомы они с ним уже больше года. Вранье о романе в этом случае на руку самой Боне, так как после разрыва с Алексом Смерфитом ее стали подозревать в оказании эскорт услуг.
Краткая информация о Виктории Боне
Имя: Виктория Боня
Отчество: Анатольевна
День рождения: 27.11.1979
Возраст: 38 лет
Место рождения: г. Краснокаменск, Читинская обл.
Рост: 170 см
Вес: 50 кг
Знак Зодиака: Стрелец
Восточный гороскоп: Коза
Деятельность: ведущая, актриса
Фотографии
Фотографии
Как вы думаете, роман Виктории с Джеффри – это правда? 4
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Stella / 25.09.18 20:03Интересно все же, чем она зарабатывает на жизнь. Как таковой работы я не вижу и очень сильно сомневаюсь, что инстаграм может приносить такие доходы, чтобы кататься по миру и светить фейсом. Ни в каких проектах ее я не вижу. Ничего она не ведет. В Монако она тоже никому не нужна.
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Legenda / 25.09.18 19:40Если он гей, который как оказалось много времени проводит в России, Боня – отличное прикрытие для него, а он для нее.
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Ксения / 25.09.18 19:35Очередной плод ее фантазии…