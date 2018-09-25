Ани Лорак: «Чуда не случится!»
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Ани Лорак не считает нужным тратить время на мужчин незрелых и безответственных. Именно так заявила певица поклонникам в рамках проекта мастер-классов от звезд.
В самом начале певица посетовала, что сейчас в обществе появилось очень много незрелых мужчин, которые не хотят в отношениях отдавать. Наоборот, у них активно выражена потребительская черта по отношению к женщинам.
Лорак отметила, что тенденция, которую она наблюдает, никак не связана с возрастом мужчин. По мнению Ани, что в 20, что в 40 лет встречаются мужчины, которые не хотят брать свою часть ответственности внутри семьи и отношений.
Певица считает, что тратить внимание на представителей сильного пола, которые не проявляют инициативу и никак не реагируют на желание серьезных отношений со стороны женщин, не стоит. Лорак убеждена, что чуда в таком случае не случится. Это явно не тот мужчина, и зря время тратить на него не нужно.
Интересно, что скандал с изменой супруга, который произошел в семье самой Ани, она никак не комментировала, но отметила, что градус в отношениях на расстоянии поддерживать все-таки нужно, иначе отношения угасают.
Краткая информация об Ани Лорак
Имя: Ани Лорак
Отчество: Мирославовна
День рождения: 27.09.1978
Возраст: 39 лет
Место рождения: Кицмань, СССР
Рост: 162 см
Вес: 46 кг
Знак Зодиака: Весы
Восточный гороскоп: Лошадь
Деятельность: певица, поэтесса, композитор, модель, актриса, телеведущая
Фотографии
Фотографии
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Тоня / 25.09.18 20:20Интересное дело, у самой в жизни творится полный абзац, а она приходит и рассказывает, как нужно правильно выбирать мужчин.
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Kritik / 25.09.18 20:18Насчет чуда она точно права. Если мужчина захочет, он и сам проявит инициативу. А если даже на намеки не реагирует, время тратить не стоит.