Ани Лорак: «Чуда не случится!»

Ани Лорак не считает нужным тратить время на мужчин незрелых и безответственных. Именно так заявила певица поклонникам в рамках проекта мастер-классов от звезд.

В самом начале певица посетовала, что сейчас в обществе появилось очень много незрелых мужчин, которые не хотят в отношениях отдавать. Наоборот, у них активно выражена потребительская черта по отношению к женщинам.

Лорак отметила, что тенденция, которую она наблюдает, никак не связана с возрастом мужчин. По мнению Ани, что в 20, что в 40 лет встречаются мужчины, которые не хотят брать свою часть ответственности внутри семьи и отношений.

Певица считает, что тратить внимание на представителей сильного пола, которые не проявляют инициативу и никак не реагируют на желание серьезных отношений со стороны женщин, не стоит. Лорак убеждена, что чуда в таком случае не случится. Это явно не тот мужчина, и зря время тратить на него не нужно.

Интересно, что скандал с изменой супруга, который произошел в семье самой Ани, она никак не комментировала, но отметила, что градус в отношениях на расстоянии поддерживать все-таки нужно, иначе отношения угасают.