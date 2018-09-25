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Ани Лорак: «Чуда не случится!»


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Ани Лорак не считает нужным тратить время на мужчин незрелых и безответственных. Именно так заявила певица поклонникам в рамках проекта мастер-классов от звезд.

В самом начале певица посетовала, что сейчас в обществе появилось очень много незрелых мужчин, которые не хотят в отношениях отдавать. Наоборот, у них активно выражена потребительская черта по отношению к женщинам.

Лорак отметила, что тенденция, которую она наблюдает, никак не связана с возрастом мужчин. По мнению Ани, что в 20, что в 40 лет встречаются мужчины, которые не хотят брать свою часть ответственности внутри семьи и отношений.

Певица считает, что тратить внимание на представителей сильного пола, которые не проявляют инициативу и никак не реагируют на желание серьезных отношений со стороны женщин, не стоит. Лорак убеждена, что чуда в таком случае не случится. Это явно не тот мужчина, и зря время тратить на него не нужно.

Интересно, что скандал с изменой супруга, который произошел в семье самой Ани, она никак не комментировала, но отметила, что градус в отношениях на расстоянии поддерживать все-таки нужно, иначе отношения угасают. 

Краткая информация об Ани Лорак

Имя: Ани Лорак

Отчество: Мирославовна

День рождения: 27.09.1978

Возраст: 39 лет

Место рождения: Кицмань, СССР

Рост: 162 см

Вес: 46 кг

Знак Зодиака: Весы

Восточный гороскоп: Лошадь

Деятельность: певица, поэтесса, композитор, модель, актриса, телеведущая

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0 Не нравится 2 Нравится 25.09.2018 Теги: ани лорак

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