Гэри Ньюман отменил концерт из-за трагедии

Гэри Ньюман совершенно вне себя. Автобус, в котором музыкант ездит в турне, насмерть сбил пешехода. Инцидент произошел в Кливленде, в понедельник утром. Из-за трагедии на дороге рок-музыкант решил отменить концерт.

Совершая правый поворот, автобус певца сбил 91-летнего мужчину, переходившего дорогу. Пешеход погиб на месте.

Известный рок-музыкант, которому исполнилось 60 лет, один из пионеров электронной музыки и основателей индустриального рока. Ньюман должен был играть в Кливленде в понедельник вечером в рамках полугодового международного тура. После случившегося концерт был отменен.

«Мы все поражены чудовищным происшествием, в котором участвовал наш автобус в Кливленде, - написал Ньюман в Twitter. - Все мы полны горя, которое делает невозможным сегодняшнее выступление. Исходя из элементарного уважения, это было бы просто неправильно».

Ньюман извинился за отмену концерта, добавив, что надеется найти среди своих поклонников понимание возникших обстоятельств.

«Я уверен, вы понимаете, почему мы вынуждены отменить выступления, и я извиняюсь перед всеми моими фанатами за трудности и разочарование, которые мое решение может причинить вам, - написал он. - В настоящий момент мы можем думать только о людях, пострадавших в результате этой трагедии».

Неизвестно, был ли сам певец в автобусе во время происшествия. Заведение, в котором должен был состояться концерт, подтвердило отмену и заявило, что готово вернуть деньги за все билеты.

Согласно местным новостям, никто не был арестован. Полиция заявляет, что водитель не находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и автобус не имеет никаких неисправностей. Расследование продолжается, полиция изучает записи камер наружного наблюдения.