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Маленький секрет принцессы Анны


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Принцесса Анна никогда не пожимает руки людям во время королевских мероприятий. Это всегда вызывало недоумение. Как выяснилось, тому есть веская причина. Принцесса против того, чтобы нарушать старую традицию.

«Мы никогда не пожимаем руки, - говорит дочь королевы Елизаветы II в интервью для документального фильма «Королева мира». - В теории это звучит так: ты не можешь пожать руки всем, поэтому не стоит и начинать. Я придерживаюсь этого правила».

Смеясь, она добавляет, что замечала, как и другие не делают этого. Анна, которой исполнилось 68 лет, поясняет затем, что королевские проходы изменились с тех пор, как королева ввела этот обычай в 1970-е.

«Это превратилось в упражнение по пожиманию рук, а не появление на публике, - говорит она. - Раньше публике достаточно было хотя бы краешком глаза увидеть королевскую персону, когда та проезжала мимо. Потом, в 1970-е, королева решила, что нужно пожимать руки. Она хотела поздороваться с толпой, и тогда начались эти королевские проходы».

Анна также сетует, что в наши дни почти невозможно увидеть, кому ты пожимаешь руку, из-за различных гаджетов, которые люди носят с собой. «Телефоны уже плохо, - говорит она. - Но из-за планшетов иногда невозможно даже разглядеть лица. Непонятно вообще, с кем ты говоришь. В такие моменты я или не обращаю внимания или говорю: если ты хочешь о чем-то спросить, тебе придется опустить эту штуку. Все это странно. Люди не поверят, что пережили что-то, если у них не будет фотографии».


0 Не нравится 0 Нравится 24.09.2018 Теги: принцесса Анна

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