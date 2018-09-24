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Меган Маркл ждет двойню


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О беременности Меган сообщили западные инсайдеры. Согласно их утверждениям, семья королевы Елизаветы II станет больше сразу на двоих ребятишек. Если верить информации, Меган ожидает двойню.

Жена принца Гарри вызвала немалый ажиотаж своим появлением в королевской семье. Спровоцировано это было статусом и цветом кожи будущей герцогини. Немало нареканий со стороны британцев возникало к этикету и правилам приличия, о которых Меган иногда благополучно забывала.

Тем не менее, девушке удалось стать самой популярной среди членов королевского семейства. Некоторые поклонники, включая ее собственного отца, сравнивали Меган с принцессой Дианой.

В последнее время девушка с идеальной фигурой стала появляться в платьях и нарядах свободных в области талии. Британские журналисты раз за разом приписывали Меган беременность. Когда на глаза представителям СМИ попалось фото, на котором виден явно округлившийся живот супруги принца Гарри, сомнений у них не осталось.

Журналисты узнали у лиц, приближенных к королевской семье, что Гарри и Меган ожидают сразу двоих малышей. Новость стала для всех британцев большим сюрпризом.

Эти данные сообщила представителям СМИ личный стилист Меган. Девушке приходится ежедневно делать укладку герцогине, так как волосы ее все больше вьются, а выпрямлять их химией Меган в нынешнем положении опасается.

Подтвердятся ли данные, и не окажется ли очередная беременность Меган слухом, покажет только время.

Краткая информация о Меган Маркл

Имя: Меган Маркл

День рождения: 04.08.1981

Возраст: 37 лет

Место рождения: Лос-Анджелес, США

Рост: 170 см

Вес: 61 кг

Знак Зодиака: Лев

Восточный гороскоп: Петух

Деятельность: актриса

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0 Не нравится 0 Нравится 24.09.2018 Теги: Меган Маркл

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