Собчак будет рожать ради рекламы
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Лена Миро убеждена, что второго ребенка Собчак родит для рекламы и бросит на нянек, как Платона. В публикациях блогера Ксения занимает особое место и свою нелюбовь к ней Миро смакует во всех красках.
В публикациях Миро неоднократно отмечала, что не считает Ксению хорошей матерью и образцом для подражания.
После новостей о том, что Собчак беременна во второй раз, в своем telegram-канале Миро вновь затронула тему материнства Ксении. Блогер подчеркнула, что не может быть хорошей мамой та, которая родила ребенка, перекинула заботу о нем на приглашенных нянь и убежала на очередную презентацию.
Заинтересовало Елену обилие рекламы детских товаров и средств гигиены, которое появилось в аккаунте Собчак накануне рождения Платона. Миро убеждена, что дети Ксении нужны именно для заработка. Поскольку приток рекламы по мере взросления первенца закончился, ей придется рожать второго.
Преданные поклонники Миро поддержали. Однако большинство пользоватлей убеждены, что на имени звездных людей девушка старается распиарить собственное.
Краткая информация о Ксении Собчак
Имя: Ксения Собчак
Отчество: Анатольевна
День рождения: 05.11.1981
Возраст: 36 лет
Место рождения: Ленинград
Рост: 167 см
Вес: 58 кг
Знак Зодиака: Скорпион
Восточный гороскоп: Петух
Деятельность: ведущая, журналист
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Марк / 20.09.18 19:51Возня какая-то мышиная…
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Сама_Лена / 20.09.18 19:42Мне регулярное выливание грязи на публичных персон со стороны Миро не интересно. А вот политические посты, где она обличает действительно неприглядные факты, например, воровство бюджетных средств или проблемы той же медицины – то, что нужно. В этом пользу я вижу.
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Упс / 20.09.18 19:40Никак. Чем она знаменита? Ничем. Звезды и их личная жизнь стали средством заработка для дамы. Конечно, она будет их поносить на чем свет стоит.