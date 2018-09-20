Одноногая «Мисс Италия»
2 0
В финал конкурса «Мисс Италия» вышла девушка с серьезными увечьями. Недоброжелатели отметили, что Кьяру взяли из жалости. Финалистка парировала хейтерам: «У меня нет ноги, а у вас нет ни сердца, ни мозгов!»
По решению жюри 18-летняя конкурсантка заняла второе место. Она обладает прекрасными внешними данными и работает моделью, несмотря на то, что у нее отсутствует конечность.
Ноги Кьяра Борди лишилась в подростковом возрасте. Травма и последующая ампутация стали итогом аварии. С тех пор девушка носит протез. Его форма позволяет ей носить не только обычную обувь, но и туфли на каблуке.
Физический недостаток нисколько не смущает Кьяру. Она путешествует, катается на роликах и даже занимается виндсерфингом. Модельная карьера для Кьяры больше хобби, чем призвание. Красавица является студенткой и в будущем планирует стать хирургом-ортопедом.
На конкурс финалистка пришла не ради победы. У нее был важный посыл. Кьяра хотела показать всему миру, что жизнь прекрасна и ее нужно ценить, любить и наслаждаться каждым моментом. Физические недостатки при этом препятствием не являются. С ними также можно вести активный образ жизни.
Вам нравится Кьяра? 6
-
Тина_ти / 20.09.18 12:56Раньше знала только о спортсменах. Круто, что есть еще и модели.
-
rosy / 20.09.18 12:47Я видела ее фотографии раньше, но не знала, кто это. Если честно, мне ее протез запомнился.
-
L.D. / 20.09.18 12:45Я бы ей отдала титул и вовсе не жалости, а из-за правильной жизненной позиции.
-
Викория / 20.09.18 12:43Крутая девчонка! Молодец!
-
Шура / 20.09.18 12:42Я вообще уважаю людей, которые, несмотря на физические увечья, сохраняют любовь и жажду к жизни. Они показывают даже тем, кто с физической точки зрения является полноценным, что предаваться унынию – это грех.