Одноногая «Мисс Италия»

В финал конкурса «Мисс Италия» вышла девушка с серьезными увечьями. Недоброжелатели отметили, что Кьяру взяли из жалости. Финалистка парировала хейтерам: «У меня нет ноги, а у вас нет ни сердца, ни мозгов!»

По решению жюри 18-летняя конкурсантка заняла второе место. Она обладает прекрасными внешними данными и работает моделью, несмотря на то, что у нее отсутствует конечность.

Ноги Кьяра Борди лишилась в подростковом возрасте. Травма и последующая ампутация стали итогом аварии. С тех пор девушка носит протез. Его форма позволяет ей носить не только обычную обувь, но и туфли на каблуке.

Физический недостаток нисколько не смущает Кьяру. Она путешествует, катается на роликах и даже занимается виндсерфингом. Модельная карьера для Кьяры больше хобби, чем призвание. Красавица является студенткой и в будущем планирует стать хирургом-ортопедом.

На конкурс финалистка пришла не ради победы. У нее был важный посыл. Кьяра хотела показать всему миру, что жизнь прекрасна и ее нужно ценить, любить и наслаждаться каждым моментом. Физические недостатки при этом препятствием не являются. С ними также можно вести активный образ жизни.