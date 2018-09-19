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Семчев переспал с невестой сына


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По мнению актера, девушка была слишком хороша для сына-лоботряса. О своем поступке он не сожалеет.

Излишне откровенные признания Александра Семчева прозвучали в эфире федерального телеканала. На шоу появился не только актер, но и его сын. Кирилл – единственный из отпрысков Семчева, которого Александр признал официально.

До момента встречи в студии сын и отец проживали вместе. Совместная жизнь, по признанию Кирилла, стала для него адом. Отец всячески его третировал и называл толстым. Дело дошло до того, что все семейные сбережения Александр поместил в сейф и установил напротив него камеру.

Также строгий отец запрещал Кириллу возвращаться домой позже 23 часов. Если опоздания случались, сыну приходилось искать ночлег у знакомых. Александр запирал дверь на замок, ключа от которого у Кирилла не было.

По словам Александра, все, о чем рассказал Кирилл, было на самом деле. Так отец боролся с его ленью. По словам актера, взрослый сын решать свои материальные трудности самостоятельно не желал.

С личной жизнью у парня было относительно неплохо. Он даже познакомил отца с потенциальной невестой. Девушка папе приглянулась. Александр откровенно сказал, что сразу подумал о том, что такая дама для бездельника слишком хороша. Он без зазрения совести увел ее у отпрыска.

В студии появилась и девушка. Она рассказала, что интимные отношения с Кириллом ничего для нее не значили. А вот актер ей симпатичен, но любви к нему она не испытывает. Тем не менее, отец и сын от борьбы за девушку не отказываются. Конфликт мужчин привел к тому, что им пришлось разъехаться. 

Краткая информация об Александре Семчеве

Имя: Александр Семчев

Отчество: Львович

День рождения: 16.04.1969

Возраст: 49 лет

Место рождения: г. Вышний Волочёк

Рост: 170 см

Вес: 127 кг

Знак Зодиака: Овен

Восточный гороскоп: Петух

Деятельность: актер театра и кино

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1 Не нравится 0 Нравится 19.09.2018 Теги: Александр Семчев

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