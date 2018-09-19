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Приянка Чопра отдохнула с женихом на ранчо


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Приянка Чопра и Ник Джонас на этой неделе в полной мере насладились прекрасными видами Оклахомы. На двух фотографиях, выложенных ими в соцсетях, они предстают вместе с друзьями. И отдых на ранчо, судя по фото, у пары удался на славу.

На снимке Чопра выглядит эффектно и стильно, на актрисе полосатая рубашка, камуфляжные штаны и ботинки. Джонас же щеголял своими усами, при этом он был в длинной камуфляжной рубашке, оливкового цвета брюках и ботинках.

Длинные волосы Чопры спрятаны под шляпой камуфляжной расцветки. На одной картинке пара стоит возле трактора и Приянка обнимает Джонаса. «Жизнь на ранчо», - подписала она снимок.

Этот камуфляжный прикид возник посреди серии путешествий, которые совершает пара. В субботу они отметили день рождения Джонаса, которому исполнилось 26 лет, побывав на бейсбольном матче в Анахайме, Калифорния, а в воскресенье они посетили футбольный матч в Арлингтоне, Техас. Также Чопра и Ник встретились в Далласе с его братом Джо Джонасом. В Оклахоме же Чопра позволила взглянуть поподробнее на ее пребывание в глубинке. «Жизнь ковбоя», - подписала она селфи, где предстала в шляпе с широкими полями.

В июле Чопра и Джонас обручились и почти сразу же принялись путешествовать. В августе они побывали в Индии, где устроили вечеринку в честь обручения с друзьями и семьей.

Индийская актриса и американская поп-звезда встречаются с мая этого года, по данным издания PEOPLE, они обручились в Лондоне, и это был особый день - Чопра тогда отмечала свое 36-летие. Известно, что звездная пара счастлива и строит планы на будущее.

Краткая информация о Приянке Чопра

Имя: Приянка Чопра

День рождения: 18.07.1982

Возраст: 36 лет

Место рождения: Джамшедпур, Индия

Рост: 175 см

Вес: 53 кг

Знак Зодиака: Рак

Восточный гороскоп: Собака

Деятельность: актриса, модель

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0 Не нравится 0 Нравится 19.09.2018 Теги: Приянка Чопра

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