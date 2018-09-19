Приянка Чопра отдохнула с женихом на ранчо
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Приянка Чопра и Ник Джонас на этой неделе в полной мере насладились прекрасными видами Оклахомы. На двух фотографиях, выложенных ими в соцсетях, они предстают вместе с друзьями. И отдых на ранчо, судя по фото, у пары удался на славу.
На снимке Чопра выглядит эффектно и стильно, на актрисе полосатая рубашка, камуфляжные штаны и ботинки. Джонас же щеголял своими усами, при этом он был в длинной камуфляжной рубашке, оливкового цвета брюках и ботинках.
Длинные волосы Чопры спрятаны под шляпой камуфляжной расцветки. На одной картинке пара стоит возле трактора и Приянка обнимает Джонаса. «Жизнь на ранчо», - подписала она снимок.
Этот камуфляжный прикид возник посреди серии путешествий, которые совершает пара. В субботу они отметили день рождения Джонаса, которому исполнилось 26 лет, побывав на бейсбольном матче в Анахайме, Калифорния, а в воскресенье они посетили футбольный матч в Арлингтоне, Техас. Также Чопра и Ник встретились в Далласе с его братом Джо Джонасом. В Оклахоме же Чопра позволила взглянуть поподробнее на ее пребывание в глубинке. «Жизнь ковбоя», - подписала она селфи, где предстала в шляпе с широкими полями.
В июле Чопра и Джонас обручились и почти сразу же принялись путешествовать. В августе они побывали в Индии, где устроили вечеринку в честь обручения с друзьями и семьей.
Индийская актриса и американская поп-звезда встречаются с мая этого года, по данным издания PEOPLE, они обручились в Лондоне, и это был особый день - Чопра тогда отмечала свое 36-летие. Известно, что звездная пара счастлива и строит планы на будущее.
Краткая информация о Приянке Чопра
Имя: Приянка Чопра
День рождения: 18.07.1982
Возраст: 36 лет
Место рождения: Джамшедпур, Индия
Рост: 175 см
Вес: 53 кг
Знак Зодиака: Рак
Восточный гороскоп: Собака
Деятельность: актриса, модель
Фотографии
Фотографии
А вы бы хотели так отдохнуть? 7
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Слава / 20.09.18 03:44А я вот хотела бы вообще в отпуск хоть когда-нибудь выбраться, но пока только работа и еще раз работа.
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Рита / 20.09.18 03:42А люблю на природу выбираться, в лес, особенно с шашлыками и веселой компанией.
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Микки / 20.09.18 03:38Лучший отдых это лежать на диване и читать книгу, чтобы главное еще никто не доставал из близких.
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tanuki / 20.09.18 03:37Да ну, на море скучно, а вот дикарем отдыхать в палатке или устроить тур по разным городам это было бы здорово.
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Марибелла / 20.09.18 03:34В последний раз я отдыхала пару лет назад на Кипре, для меня отдых это только там, где есть море. Иные варианты не рассматриваю, тем более бегать дикарем по прериям и кормить местную живность собой не хотела бы.
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Мики / 20.09.18 03:31Какая же она красивая, особенно в этой ковбойской шляпе. И жених у нее молодой и красивый. Не пара, а загляденье.
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Мария / 20.09.18 03:29Ого, весело они там проводят время, я прям завидую, тоже хотела бы сейчас махнуть на природу с друзьями, у нас тут и свои ранчо имеются, природа у нас шикарная. Времени вот только нет)