Малышева сменила имидж
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Телеведущая хочет идти в ногу со временем и молодится с помощью одежды. Новые образы она выставляет на голосование в инстаграм. Многие поклонники такое рвение телеведущей оценили положительно.
Елена, которая раньше одевалась достаточно невзрачно, рискнула примерять брюки современного кроя с высокой посадкой и складками в области бедер. Темный низ она дополнила ярко-синей рубашкой в полоску с рукавом три четверти.
Строгий, но в тоже время интересный образ, хорошо подошел Елене, а лодочки на каблуке визуально вытянули силуэт.
«Классно выглядите, стройная стали!», «Вам давным-давно пора менять Ваш стиль», «Мне очень нравится Ваш новый стиль!»
Нашлись и критики, но в этот раз подписчики вели себя сдержанно. Некоторые отметили, что им просто не нравится этот крой брюк. Были и дельные советы. Заядлые модницы отметили, что яркие лодочки смотрелись бы еще эффектнее.
Для всех, кто спрашивает у меня про какой увлажняющий крем я рассказывала. Это крем с мочевиной. Мочевина - супер увлажнитель. 1 грамм мочевины удерживает 1 литр воды. Обычно кремы с мочевиной продаются в аптеках и предназначены для больных сахарным диабетом. При диабете кожа очень сухая. Поэтому крем должен действовать!!! Чаще всего эти кремы называются кремами для ног. Но, разделение кремов на группы: для ног, для рук, для лица – это маркетинг. То есть попытка производителя заставить нас купить не одну баночку для всех частей тела, а три. Как профессионал я обращаю внимание только на состав крема. Поэтому в поисковый строке набираю Крем с мочевиной 10 %. И покупаю полу килограммовую банку. Которая стоит дешевле, чем маленькая красивая баночка с увлажняющим кремом. А активность и эффективность крема с мочевиной будет в 1000 раз больше!!! Вот такой мой секрет.
Это был первый эксперимент Елены, она пообещала поклонникам, что будет публиковать и другие наряды, также выставляя их на голосование.
Краткая информация о Елене Малышевой
Имя: Елена Малышева
Отчество: Васильевна
День рождения: 13.03.1961
Возраст: 57 лет
Место рождения: г. Кемерово
Рост: 168 см
Вес: 63 кг
Знак Зодиака: Рыбы
Восточный гороскоп: Бык
Деятельность: телеведущая
Фотографии
Фотографии
Как вам эксперимент Малышевой? 3
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Лимонова / 19.09.18 18:20Тоже мне эксперимент. Она же не сама подбирает образы. Это все стилисты делают. А на домашних видео она по-прежнему мелькает в рубашечках простеньких и трикотажных кофточках ни о чем.
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Лена / 19.09.18 18:19Прикольно! А она мне такая нравится.
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Kondra / 19.09.18 18:17Хоть что-то интересное, а то ее история с похудением, чтобы влезть в синее платье – тот еще треш был.