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Малышева сменила имидж


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Телеведущая хочет идти в ногу со временем и молодится с помощью одежды. Новые образы она выставляет на голосование в инстаграм. Многие поклонники такое рвение телеведущей оценили положительно.

Елена, которая раньше одевалась достаточно невзрачно, рискнула примерять брюки современного кроя с высокой посадкой и складками в области бедер. Темный низ она дополнила ярко-синей рубашкой в полоску с рукавом три четверти.

Строгий, но в тоже время интересный образ, хорошо подошел Елене, а лодочки на каблуке визуально вытянули силуэт.

«Классно выглядите, стройная стали!», «Вам давным-давно пора менять Ваш стиль», «Мне очень нравится Ваш новый стиль!»

Нашлись и критики, но в этот раз подписчики вели себя сдержанно. Некоторые отметили, что им просто не нравится этот крой брюк. Были и дельные советы. Заядлые модницы отметили, что яркие лодочки смотрелись бы еще эффектнее.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Для всех, кто спрашивает у меня про какой увлажняющий крем я рассказывала. Это крем с мочевиной. Мочевина - супер увлажнитель. 1 грамм мочевины удерживает 1 литр воды. Обычно кремы с мочевиной продаются в аптеках и предназначены для больных сахарным диабетом. При диабете кожа очень сухая. Поэтому крем должен действовать!!! Чаще всего эти кремы называются кремами для ног. Но, разделение кремов на группы: для ног, для рук, для лица – это маркетинг. То есть попытка производителя заставить нас купить не одну баночку для всех частей тела, а три. Как профессионал я обращаю внимание только на состав крема. Поэтому в поисковый строке набираю Крем с мочевиной 10 %. И покупаю полу килограммовую банку. Которая стоит дешевле, чем маленькая красивая баночка с увлажняющим кремом. А активность и эффективность крема с мочевиной будет в 1000 раз больше!!! Вот такой мой секрет.

Публикация от Елена Малышева (@malysheva.live)

Это был первый эксперимент Елены, она пообещала поклонникам, что будет публиковать и другие наряды, также выставляя их на голосование.

Краткая информация о Елене Малышевой

Имя: Елена Малышева

Отчество: Васильевна

День рождения: 13.03.1961

Возраст: 57 лет

Место рождения: г. Кемерово

Рост: 168 см

Вес: 63 кг

Знак Зодиака: Рыбы

Восточный гороскоп: Бык

Деятельность: телеведущая

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0 Не нравится 1 Нравится 19.09.2018 Теги: Елена Малышева

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