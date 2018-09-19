Малышева сменила имидж

Телеведущая хочет идти в ногу со временем и молодится с помощью одежды. Новые образы она выставляет на голосование в инстаграм. Многие поклонники такое рвение телеведущей оценили положительно.

​

Елена, которая раньше одевалась достаточно невзрачно, рискнула примерять брюки современного кроя с высокой посадкой и складками в области бедер. Темный низ она дополнила ярко-синей рубашкой в полоску с рукавом три четверти.

Строгий, но в тоже время интересный образ, хорошо подошел Елене, а лодочки на каблуке визуально вытянули силуэт.

«Классно выглядите, стройная стали!», «Вам давным-давно пора менять Ваш стиль», «Мне очень нравится Ваш новый стиль!»

Нашлись и критики, но в этот раз подписчики вели себя сдержанно. Некоторые отметили, что им просто не нравится этот крой брюк. Были и дельные советы. Заядлые модницы отметили, что яркие лодочки смотрелись бы еще эффектнее.

Это был первый эксперимент Елены, она пообещала поклонникам, что будет публиковать и другие наряды, также выставляя их на голосование.