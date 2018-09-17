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Новые бриллианты Волочковой


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Потеряв бриллианты в кольце, Анастасия заменила их новыми, более крупными и дорогими. Оплачивал замену все тот же таинственный поклонник.

Об обновленном украшении Волочкова рассказала представителям СМИ. Балерина отметила, что она достойна такой красоты и заслужила ее по праву.  Все ее усилия у станка не прошли даром и теперь она активно пользуется этим.

Кольцо балерины поклонники уже видели раньше. Волочкова носила его настолько часто, что несколько бриллиантов выпало. Украшение стоимостью в 1 млн. долларов не только подешевело, но и вызвало насмешки со стороны хейтеров.

На некоторое время кольцо пропало из поля зрения фолловеров. Оказывается, Анастасия не рассталась с ним. Она решила улучшить дорогостоящий подарок. Балерина отдала его ювелирам и попросила сделать новое обрамление для роскошного сапфира. В этот раз она выбрала бриллианты крупнее предыдущих и с другой огранкой. 

Стоимость кольца автоматически увеличилась. Эксперты отмечают, что теперь подобное украшение стоит порядка 1,5 млн. долларов.

Отметим, что подарками Волочкова любит хвастаться. Она неоднократно рассказывала, что роскошную квартиру в столице ей подарил любовник, а роскошное авто – поклонник ее творчества. 

Краткая информация об Анастасии Волочковой

Имя: Анастасия Волочкова

Отчество: Юрьевна

День рождения: 20.01.1976

Возраст: 42 года

Место рождения: г. Ленинград

Рост: 171 см

Вес: 52 кг

Знак Зодиака: Козерог

Восточный гороскоп: Дракон

Деятельность: балерина, актриса

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0 Не нравится 0 Нравится 17.09.2018 Теги: анастасия волочкова

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