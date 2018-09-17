Новые бриллианты Волочковой

Потеряв бриллианты в кольце, Анастасия заменила их новыми, более крупными и дорогими. Оплачивал замену все тот же таинственный поклонник.

Об обновленном украшении Волочкова рассказала представителям СМИ. Балерина отметила, что она достойна такой красоты и заслужила ее по праву. Все ее усилия у станка не прошли даром и теперь она активно пользуется этим.

Кольцо балерины поклонники уже видели раньше. Волочкова носила его настолько часто, что несколько бриллиантов выпало. Украшение стоимостью в 1 млн. долларов не только подешевело, но и вызвало насмешки со стороны хейтеров.

На некоторое время кольцо пропало из поля зрения фолловеров. Оказывается, Анастасия не рассталась с ним. Она решила улучшить дорогостоящий подарок. Балерина отдала его ювелирам и попросила сделать новое обрамление для роскошного сапфира. В этот раз она выбрала бриллианты крупнее предыдущих и с другой огранкой.

Стоимость кольца автоматически увеличилась. Эксперты отмечают, что теперь подобное украшение стоит порядка 1,5 млн. долларов.

Отметим, что подарками Волочкова любит хвастаться. Она неоднократно рассказывала, что роскошную квартиру в столице ей подарил любовник, а роскошное авто – поклонник ее творчества.