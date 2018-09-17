Новые бриллианты Волочковой
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Потеряв бриллианты в кольце, Анастасия заменила их новыми, более крупными и дорогими. Оплачивал замену все тот же таинственный поклонник.
Об обновленном украшении Волочкова рассказала представителям СМИ. Балерина отметила, что она достойна такой красоты и заслужила ее по праву. Все ее усилия у станка не прошли даром и теперь она активно пользуется этим.
Кольцо балерины поклонники уже видели раньше. Волочкова носила его настолько часто, что несколько бриллиантов выпало. Украшение стоимостью в 1 млн. долларов не только подешевело, но и вызвало насмешки со стороны хейтеров.
На некоторое время кольцо пропало из поля зрения фолловеров. Оказывается, Анастасия не рассталась с ним. Она решила улучшить дорогостоящий подарок. Балерина отдала его ювелирам и попросила сделать новое обрамление для роскошного сапфира. В этот раз она выбрала бриллианты крупнее предыдущих и с другой огранкой.
Стоимость кольца автоматически увеличилась. Эксперты отмечают, что теперь подобное украшение стоит порядка 1,5 млн. долларов.
Отметим, что подарками Волочкова любит хвастаться. Она неоднократно рассказывала, что роскошную квартиру в столице ей подарил любовник, а роскошное авто – поклонник ее творчества.
Краткая информация об Анастасии Волочковой
Имя: Анастасия Волочкова
Отчество: Юрьевна
День рождения: 20.01.1976
Возраст: 42 года
Место рождения: г. Ленинград
Рост: 171 см
Вес: 52 кг
Знак Зодиака: Козерог
Восточный гороскоп: Дракон
Деятельность: балерина, актриса
Фотографии
Фотографии
Вам нравится дорогостоящее кольцо Анастасии? 10
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Нету ника / 17.09.18 18:07ОМГ, если ей и правда всего 42 года, то это просто привет! Она выглядит на потасканные 50... такая шея некрасивая, лицо опухшее, как будто она хорошо прикладывается, причем постоянно...
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Никольски / 18.09.18 09:43Да. Я тоже удивилась. Так потаскано выглядеть в 42 года. Что с собой человек то делает. И брилианты уже не спасают.
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Никольски / 18.09.18 09:48И девочка ее все время с ней на приеме подарков от любовников. Она где то учится вообще? Девочка что нибудь умеет кроме как мамины подарки принимать? Вроде уже не маленькая. И чем она будет заниматься по жизни? Какое образование?? Пока и до сих пор принимает с мамаой подарки маминых любовников.
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[email protected] / 17.09.18 15:41Давно у нее воры в дом не лазили. Побольше инфы какие драгоценности и по чём. И фото обязательно, чтоб было ясно, что искать))
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Lirica / 17.09.18 15:37Ее один раз уже ограбили или даже не один, а она не боится.
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Пис / 17.09.18 15:34На самом деле безумно жалко эту женщину. Несмотря на все кольца и машины она не выглядит счастливой.
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Мирослава / 17.09.18 15:55У меня тоже складывается ощущение, будто счастье она из себя выдавливает.
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Таня_355 / 17.09.18 16:03По-настоящему счастливые люди подобные моменты скрывают от посторонних глаз и не вываливают все как эксгибиционисты в подворотне.
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