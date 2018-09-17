Сару Джессику Паркер обвиняют в краже

Владелица ювелирного бренда заявила, что Сара украла у нее украшения на сумму 150 тыс. долларов. В подтверждение своих слов Кэт Флоренс подала на актрису в суд.

Согласно исковому требованию, знаменитость должна вернуть владелице бренда сумму, в которую украшения были оценены. Возвращать кольца, серьги и ожерелья Кэт не желает, поскольку Паркер неоднократно носила их.

История, по словам Кэт, началась два года назад, когда Сара взяла драгоценности для фотосессии. По окончании процесса съемок украшения актриса так и не вернула.

Сама Сара кражей поступок не считает. Об этом прессе сообщила адвокат актрисы. Она рассказала, что Сара заключала контракт с брендом. Согласно его пунктам, драгоценности Паркер должна была оставить себе, чтобы периодически выходить в них в свет и на ковровые дорожки.

Немного позже звезда сама обратилась к владелице бренда. Произошло это после того, как компания перестала платить гонорары за рекламу. Сара предложила вернуть ювелирные украшения, как это обычно и происходит в случае возникновения подобных инцидентов. Кэт, по словам адвоката, не была заинтересована в возврате драгоценностей.

Конфликт между сторонами достиг апогея. Сара Джессика Паркер подала встречный иск. В нем она потребовала так и не выплаченный ей гонорар за рекламу ювелирных украшений.