Сару Джессику Паркер обвиняют в краже
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Владелица ювелирного бренда заявила, что Сара украла у нее украшения на сумму 150 тыс. долларов. В подтверждение своих слов Кэт Флоренс подала на актрису в суд.
Согласно исковому требованию, знаменитость должна вернуть владелице бренда сумму, в которую украшения были оценены. Возвращать кольца, серьги и ожерелья Кэт не желает, поскольку Паркер неоднократно носила их.
История, по словам Кэт, началась два года назад, когда Сара взяла драгоценности для фотосессии. По окончании процесса съемок украшения актриса так и не вернула.
Сама Сара кражей поступок не считает. Об этом прессе сообщила адвокат актрисы. Она рассказала, что Сара заключала контракт с брендом. Согласно его пунктам, драгоценности Паркер должна была оставить себе, чтобы периодически выходить в них в свет и на ковровые дорожки.
Немного позже звезда сама обратилась к владелице бренда. Произошло это после того, как компания перестала платить гонорары за рекламу. Сара предложила вернуть ювелирные украшения, как это обычно и происходит в случае возникновения подобных инцидентов. Кэт, по словам адвоката, не была заинтересована в возврате драгоценностей.
Конфликт между сторонами достиг апогея. Сара Джессика Паркер подала встречный иск. В нем она потребовала так и не выплаченный ей гонорар за рекламу ювелирных украшений.
Краткая информация о Саре Джессике Паркер
Имя: Сара Джессика Паркер
День рождения: 25.03.1965
Возраст: 53 года
Место рождения: г. Нельсонвилл, штат Огайо, США
Рост: 160 см
Вес: 55 кг
Знак Зодиака: Овен
Восточный гороскоп: Змея
Деятельность: актриса
Фотографии
Фотографии
Как вы считаете, Сара Джессика Паркер могла украсть украшения? 4
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Лана / 17.09.18 16:24Интересная история, хотела вернуть, но брать обратно не стали)))
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Coco / 17.09.18 16:15Раз подала встречный иск, значит уверена в своей правоте.
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Юлия / 17.09.18 16:13Плохи дела у Кэрри Брэдшоу)))
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devo4ka / 17.09.18 16:11Бред это. Зачем ей это надо. У звезд подобный формат рекламы – это норма. Произошло недомолвка, но есть контракт и переводы, если они были. Я думаю ей ситуация яйца выеденного не стоит. Доказать, кто прав, опираясь на документы, будет совсем несложно.