Боня: «Алекс хотел, чтобы я сидела дома!»

Причиной расставания с Алексом Виктория назвала собственную занятость.

Телеведущая Виктория Боня в рамках передачи «Прямой эфир» откровенно рассказала о своей личной жизни с того момента, как она приехала в Москву и вплоть до настоящего времени.

По словам Виктории, в столице России она встречалась с женатым мужчиной. Долгое время ему удавалось скрывать свое настоящее семейное положение. Позже с супругой он развелся и попал в тюрьму. Виктория оставалась верна избраннику и даже носила ему передачки. Некоторое время после его освобождения они общались, но позже у каждого началась своя жизнь.

Нелегким в финансовом плане было для Бони сожительство с отцом ее дочери. По словам Виктории, все расходы они делили пополам. Вопреки расхожему мнению, сын миллионеров больших денег не имел. В их семье принято, чтобы каждый ее член зарабатывал на жизнь самостоятельно. Бизнес у Алекса был, доходы он приносил, но не такие, чтобы Боня могла оставить работу.

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По признанию телеведущей, именно ее карьера стала камнем преткновения на пути к семейному счастью. Боня рассказала, что Алекс хотел, чтобы она сидела дома, но она не может представить себе такую картину.

Для Виктории стало неприятным открытием, что об их взаимоотношениях Алекс рассказывал отцу. Он жаловался, что для Вики карьера на первом месте, а их общая дочь – на втором. Разные взгляды привели к тому, что пара рассталась. По словам Виктории, это произошло мирно. Алекс оставил бывшей жене и дочери жилье, чтобы он и его родители могли часто видеть Анджелину.

Виктория пошла супругу навстречу, но теперь ей приходиться постоянно курсировать между Францией и Москвой. Дочь с папой видится часто, но, по словам Бони, девочка ревнует Алекса к каждой его новой пассии.