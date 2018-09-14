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Боня: «Алекс хотел, чтобы я сидела дома!»


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Причиной расставания с Алексом Виктория назвала собственную занятость.

Телеведущая Виктория Боня в рамках передачи «Прямой эфир» откровенно рассказала о своей личной жизни с того момента, как она приехала в Москву и вплоть до настоящего времени.

По словам Виктории, в столице России она встречалась с женатым мужчиной. Долгое время ему удавалось скрывать свое настоящее семейное положение. Позже с супругой он развелся и попал в тюрьму. Виктория оставалась верна избраннику и даже носила ему передачки. Некоторое время после его  освобождения они общались, но  позже у каждого началась своя жизнь.

Нелегким в финансовом плане было для Бони сожительство с отцом ее дочери. По словам Виктории, все расходы они делили пополам. Вопреки расхожему мнению, сын миллионеров больших денег не имел. В их семье принято, чтобы каждый ее член зарабатывал на жизнь самостоятельно. Бизнес у Алекса был, доходы он приносил, но не такие, чтобы Боня могла оставить работу.

По признанию телеведущей, именно ее карьера  стала камнем преткновения на пути к семейному счастью. Боня рассказала, что Алекс хотел, чтобы она сидела дома, но она не может представить себе такую картину.

Для Виктории стало неприятным открытием, что об их взаимоотношениях Алекс рассказывал отцу. Он жаловался, что для Вики карьера на первом месте, а их общая дочь – на втором. Разные взгляды привели к тому, что пара рассталась. По словам Виктории, это произошло мирно. Алекс оставил бывшей жене и дочери жилье, чтобы он и его родители могли часто видеть Анджелину.

Виктория пошла супругу навстречу, но теперь ей приходиться постоянно курсировать между Францией и Москвой. Дочь с папой видится часто, но, по словам Бони, девочка ревнует Алекса к каждой его новой пассии. 

Краткая информация о Виктории Боне

Имя: Виктория Боня

Отчество: Анатольевна

День рождения: 27.11.1979

Возраст: 38 лет

Место рождения: г. Краснокаменск, Читинская обл.

Рост: 170 см

Вес: 50 кг

Знак Зодиака: Стрелец

Восточный гороскоп: Коза

Деятельность: ведущая, актриса

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1 Не нравится 0 Нравится 14.09.2018 Теги: виктория боня

Как вы считаете, занятность Виктории могла стать причиной развода? 8  

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  • Винни / 14.09.18 20:31
    -
    2
    +
    А какая, простите, карьера у Бони, ради которой она прям рассталась с сожителем? Думаю, женись он на ней, бросила бы всё. А так он ее бросил, вот и придумала сказку про то, что карьера на первом месте и из-за этого они расстались.
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  • [email protected] / 14.09.18 14:34
    -
    3
    +
    Если Боня метит в высшие сферы, ей бы поменьше трепаться на тему своих бывших мужчин и поменьше жаловаться. Очень зря она трепется. не нужно оправдываться и комментировать. А про байки он женатый, но я не знала, я лично не верю. Я не знаю как можно не заметить, что есть 3-ий)))) В эпоху вездесущего интернета, смартфонов и других благ цивилизации, это надо быть или совсем дурочкой и обманывать себя, или врать.
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  • ББ / 14.09.18 14:14
    -
    4
    +
    Очередная попытка пиара. Хочет обратить на себя внимание. Ну кому вообще есть дело до Бони. Без обид, но она не космонавт и не политик, и если не подкидывать дровишек в виде таких интервью, то она вообще затеряется в толпе губастых содержанок. За ней никто не стоит, никто не запускает для неё линии одежды, не открывает для неё галереи, не снимает клипы. Какая у неё занятость? У Кейт Мидлтон занятость (дети, официальные визиты, интервью и тд), а у Бони на повестке дня инста, визиты к хирургу и походы на тусовки. Думаю, что для реальных умных богатых людей она не представляет никакой ценности. Никто адекватный никогда на ней не женится, если только не такой же инста охотник до чужих денег и славы. Думаю, она это понимает...Все остальное, блеф...
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  • 50/50 / 14.09.18 12:06
    -
    4
    +
    врёт, как обычно. зарабатывает рекламой в инсте, сидя дома. а, еще на тусовки ходит, но не везде зовут уже
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  • Moloko / 14.09.18 11:53
    -
    2
    +
    Занятость?.. А где она занята, что-то ничего толкового с ней я не припомню…
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  • Реана / 14.09.18 11:52
    -
    6
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    Боня завралась. Раньше она рассказывала, что для Смерфита. Как европейца неприемлемо, чтобы она сидела лома, а теперь оказывается, он за плиту ее пытался поставить.
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