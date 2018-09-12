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Бритни Спирс удивила фигурой


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Артистка опубликовала снимок в полосатом бикини. Позировала Бритни на фоне бассейна. Впервые за последние годы внешний вид ее приятно удивил поклонников.

Пользователи отметили, что усилия, которые певица приложила к тому, чтобы похудеть и привести фигуру в порядок, действительно стоили того. Многим она напомнила себя же в свои лучшие годы, на пике карьеры и славы.

Отметим, что подобного преображения преданные фанаты певицы ждали не один год. Бритни Спирс оказалась одной из артисток, которая прошла через обратную сторону неожиданно свалившейся мировой популярности.

Оказавшись на пике музыкальной карьеры, она пустилась во все тяжкие. Бритни употребляла алкоголь и баловалась запрещенными препаратами. Такой образ жизни сказался и на внешности артистки. Она подурнела. Разгульный образ жизни привел Спирс к лишению родительских прав.

Пройдя все круги ада, певица образумилась и вновь начала заниматься собой. Она избавилась от вредных привычек, вернулась на сцену с новыми шоу и стала исправно выплачивать бывшему мужу алименты, назначенные судом. Ежемесячно Спирс переводит Федерлайну по 20 тысяч долларов. Вернуть право опеки ей пока не удалось.

Долгое время у Бритни не получалось привести тело в норму. И наконец-то, в 36 лет Спирс стала выглядеть хорошо. Издалека ее можно спутать с молодой 20-летней девушкой.

Возможно, к такому результату исполнительницу подстегнул нынешний молодой человек. Он намного моложе певицы, ему всего 23 года.

Краткая информация о Бритни Спирс

Имя: Бритни Спирс

День рождения: 02.12.1981

Возраст: 36 лет

Место рождения: г. Маккомб, США

Рост: 163 см

Вес: 54 кг

Знак Зодиака: Стрелец

Восточный гороскоп: Петух

Деятельность: певица, актриса

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0 Не нравится 0 Нравится 12.09.2018 Теги: Бритни Спирс

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