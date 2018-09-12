Борис Клюев: рак легких отступил

Актеру удалось добиться ремиссии. Целых два месяца он проходил курс лечения. Назначенные специалистами процедуры помогли. Сейчас онкологическое заболевание Клюева отступило. По признанию Бориса, самочувствие его улучшилось.

Борис Клюев уже возвращается к работе. Он будет принимать участие не только в постановках Малого театра, но и продолжит съемки в очередном сезоне сериала «Воронины».

Борис Клюев рассказал журналистам, что очень благодарен своим коллегам по сцене и руководству Малого театра. По словам актера, он знал, что его не бросят на произвол судьбы. В течение двух месяцев работодатели исправно оплачивали все процедуры и пребывание артиста в медицинском учреждении.

Борис с радостью для себя отметил, что представители Малого театра всегда заботятся о стариках, служивших ему верой и правдой. Это стало хорошей традицией коллектива.

Отметим, что 74-летнего актера поддерживает его третья супруга. Детей у Бориса Клюева нет. Своего единственного сына он потерял. 24-летний юноша, не имевший явных проблем со здоровьем, однажды уснул, и не проснулся. Это было трагедией для артиста.