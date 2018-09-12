Борис Клюев: рак легких отступил
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Актеру удалось добиться ремиссии. Целых два месяца он проходил курс лечения. Назначенные специалистами процедуры помогли. Сейчас онкологическое заболевание Клюева отступило. По признанию Бориса, самочувствие его улучшилось.
Борис Клюев уже возвращается к работе. Он будет принимать участие не только в постановках Малого театра, но и продолжит съемки в очередном сезоне сериала «Воронины».
Борис Клюев рассказал журналистам, что очень благодарен своим коллегам по сцене и руководству Малого театра. По словам актера, он знал, что его не бросят на произвол судьбы. В течение двух месяцев работодатели исправно оплачивали все процедуры и пребывание артиста в медицинском учреждении.
Борис с радостью для себя отметил, что представители Малого театра всегда заботятся о стариках, служивших ему верой и правдой. Это стало хорошей традицией коллектива.
Отметим, что 74-летнего актера поддерживает его третья супруга. Детей у Бориса Клюева нет. Своего единственного сына он потерял. 24-летний юноша, не имевший явных проблем со здоровьем, однажды уснул, и не проснулся. Это было трагедией для артиста.
Краткая информация о Борисе Клюеве
Имя: Борис Клюев
Отчество: Владимирович
День рождения: 13.07.1944
Возраст: 74 года
Место рождения: г. Москва
Рост: 187 см
Вес: 85 кг
Знак Зодиака: Рак
Восточный гороскоп: Обезьяна
Деятельность: актер, педагог
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Вам нравится Борис Клюев как актер? 4
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Наталья / 12.09.18 21:30Коте-не стоит рассуждать публично о течении болезни. Варианты всегда возможны! Онкобольным нужны только положительные эмоции! Дорогой Артист! Вы прекрасны на сцене-не раз в Малом приходили на Вас посмотреть! Спасибо за такое прекрасное исполнение! Здоровья Вам, выдержки, мудрости-и болезнь отступит. Врачи сейчас поистине порой творят чудеса! Соблюдайте их рекомендации!
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Kote / 12.09.18 15:29С учетом возраста, ненадолго рак отступил. К большому сожалению…
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Константин / 12.09.18 15:20Ого. Я не знал о трагедии с сыном. Такое пережить сложно, конечно.
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Яна / 12.09.18 15:13Очень. Интересные у него персонажи. Видела не только по ТВ, но и в Малый театр на спектакли с его участием ходила.