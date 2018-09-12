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Борис Клюев: рак легких отступил


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Актеру удалось добиться ремиссии. Целых два месяца он проходил курс лечения. Назначенные специалистами процедуры помогли. Сейчас онкологическое заболевание Клюева отступило. По признанию Бориса, самочувствие его улучшилось.

Борис Клюев уже возвращается к работе. Он будет принимать участие не только в постановках Малого театра, но и продолжит съемки в очередном сезоне сериала «Воронины».

Борис Клюев рассказал журналистам, что очень благодарен своим коллегам по сцене и руководству Малого театра. По словам актера, он знал, что его не бросят на произвол судьбы. В течение двух месяцев работодатели исправно оплачивали все процедуры и пребывание артиста в медицинском учреждении.

Борис с радостью для себя отметил, что представители Малого театра всегда заботятся о стариках, служивших ему верой и правдой. Это стало хорошей традицией коллектива.

Отметим, что 74-летнего актера поддерживает его третья супруга. Детей у Бориса Клюева нет. Своего единственного сына он потерял. 24-летний юноша, не имевший явных проблем со здоровьем, однажды уснул, и не проснулся. Это было трагедией для артиста. 

Краткая информация о Борисе Клюеве

Имя: Борис Клюев

Отчество: Владимирович

День рождения: 13.07.1944

Возраст: 74 года

Место рождения: г. Москва

Рост: 187 см

Вес: 85 кг

Знак Зодиака: Рак

Восточный гороскоп: Обезьяна

Деятельность: актер, педагог

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0 Не нравится 0 Нравится 12.09.2018 Теги: Борис Клюев

Вам нравится Борис Клюев как актер? 4  

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  • Наталья / 12.09.18 21:30
    -
    2
    +
    Коте-не стоит рассуждать публично о течении болезни. Варианты всегда возможны! Онкобольным нужны только положительные эмоции! Дорогой Артист! Вы прекрасны на сцене-не раз в Малом приходили на Вас посмотреть! Спасибо за такое прекрасное исполнение! Здоровья Вам, выдержки, мудрости-и болезнь отступит. Врачи сейчас поистине порой творят чудеса! Соблюдайте их рекомендации!
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  • Kote / 12.09.18 15:29
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    С учетом возраста, ненадолго рак отступил. К большому сожалению…
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  • Константин / 12.09.18 15:20
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    0
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    Ого. Я не знал о трагедии с сыном. Такое пережить сложно, конечно.
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  • Яна / 12.09.18 15:13
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    Очень. Интересные у него персонажи. Видела не только по ТВ, но и в Малый театр на спектакли с его участием ходила.
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