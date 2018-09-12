 
 
 

 
 
На главную
 
 

Карли Клосс: «Я немного странная»


0 0

Не так давно стало известно, что супермодель Карли Клосс (Karlie Kloss) обручилась с бойфрендом Джошуа Кушнером (Joshua Kushner) после шести лет свиданий. Бывшая модель Victoria’s Secret старается мало рассказывать о личной жизни, но множество слухов, которые все время возникают,  вынудили ее на честный разговор в интервью для журнала Vogue.

Брат Джошуа Джаред является одним из советников президента США Дональда Трампа, а жена Джареда и дочь Трампа Иванка была одной из первых, кто поздравил пару с помолвкой в Insta, обратившись к Карли не иначе как «сестра».

Многие поклонники Карли удивились, узнав, что модель решила не скрывать свои отношения с шурином и невесткой, занимающими высокие посты в Белом доме. Поражает и тот факт, что она и Джошуа были среди многих тысяч людей, вышедших в марте 2018 года на улицы Вашингтона на протестный марш, призванный обратить внимание правительства на проблему с распространением огнестрельного оружия в США.

«Я выбрала быть с мужчиной, которого я люблю, несмотря на все сложности. Быть все время на виду у публики подавляет. Неприятно и то, что внимание сместилось с моей карьеры к моим отношениям. Я не думаю, что такое же происходит с мужчинами», - сообщила Карли.

Она признается, что они с Джошуа исповедуют одни и те же либеральные ценности, которые являются основой их жизни и за которые они готовы сражаться. «Мы прошли вместе значительный путь как личности и как профессионалы, - сказала Карли. - Джошуа знает, что я немного странная и очень любопытная. За это он меня и любит. И мы всегда прикрываем спины друг друга».

В апреле в интервью для журнала Porter она рассказала, что никогда намеренно не скрывала свои отношения. «Я знаю, что в моей жизни важное, - говорила она тогда. - Я не пытаюсь ничего скрывать от мира. Я просто хочу иметь обычную личную жизнь. А скрывать мне и нечего».


0 Не нравится 0 Нравится 12.09.2018 Теги: Карли Клосс Джошуа Кушнер

А вы что думаете по этому поводу? 5  

Оставить комментарий
Не хочешь видеть рекламу? Зарегистрируйся
Оставить комментарий
Следующая новость
 

Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

Мы сделали все возможное,
чтобы вы получали самое интересное:

Партнерам

конкурсы

Для тебя

Kleo.ru, Проект NOX

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!
rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня Канал RSS
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору