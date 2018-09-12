Карли Клосс: «Я немного странная»

Не так давно стало известно, что супермодель Карли Клосс (Karlie Kloss) обручилась с бойфрендом Джошуа Кушнером (Joshua Kushner) после шести лет свиданий. Бывшая модель Victoria’s Secret старается мало рассказывать о личной жизни, но множество слухов, которые все время возникают, вынудили ее на честный разговор в интервью для журнала Vogue.

Брат Джошуа Джаред является одним из советников президента США Дональда Трампа, а жена Джареда и дочь Трампа Иванка была одной из первых, кто поздравил пару с помолвкой в Insta, обратившись к Карли не иначе как «сестра».

Многие поклонники Карли удивились, узнав, что модель решила не скрывать свои отношения с шурином и невесткой, занимающими высокие посты в Белом доме. Поражает и тот факт, что она и Джошуа были среди многих тысяч людей, вышедших в марте 2018 года на улицы Вашингтона на протестный марш, призванный обратить внимание правительства на проблему с распространением огнестрельного оружия в США.

«Я выбрала быть с мужчиной, которого я люблю, несмотря на все сложности. Быть все время на виду у публики подавляет. Неприятно и то, что внимание сместилось с моей карьеры к моим отношениям. Я не думаю, что такое же происходит с мужчинами», - сообщила Карли.

Она признается, что они с Джошуа исповедуют одни и те же либеральные ценности, которые являются основой их жизни и за которые они готовы сражаться. «Мы прошли вместе значительный путь как личности и как профессионалы, - сказала Карли. - Джошуа знает, что я немного странная и очень любопытная. За это он меня и любит. И мы всегда прикрываем спины друг друга».

В апреле в интервью для журнала Porter она рассказала, что никогда намеренно не скрывала свои отношения. «Я знаю, что в моей жизни важное, - говорила она тогда. - Я не пытаюсь ничего скрывать от мира. Я просто хочу иметь обычную личную жизнь. А скрывать мне и нечего».