Брэд Питт снова красавчик
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В свое время он считался одним из самых сексуальных мужчин Голливуда, но развод с Анджелиной Джоли немного подкосил звезду. В последнее время Брэд Питт вызывал больше вопросов, чем восхищения. Однако после развода прошло много времени, и актер возвращается к своему амплуа мачо. Брэд, которому исполнилось 54 года, выглядит сейчас более мускулистым, чем когда-либо ранее. Его атлетическое сложение явно демонстрирует новый снимок со съемочной площадки, который появился в Сети на днях.
На фотографии, на радость поклонницам, актер был в облегающей футболке, показывая, что все еще остается одним из самых привлекательных мужчин в мире. В настоящее время он снимается в фильме «Однажды в Голливуде» вместе с Леонардо Ди Каприо. Одетый в простые синие джинсы и черную футболку, Брэд выглядел брутально. Короткие рукава демонстрировали его могучие мускулы, а сам актер был подтянутым и спортивным, напоминая значительно более молодую версию самого себя.
Помимо кинематографических дел Брэд занят бесконечной тяжбой, связанной с разводом. При этом Анджелина Джоли редко появляется на публике в последнее время, иногда ее можно увидеть на улицах города вместе с детьми, пишет издание Hollywoodlife.
Конфликт между Анджелиной и Брэдом только нарастал в последние месяцы, несмотря на то, что прошло уже два года с тех пор, как они подали на развод. В августе Джоли направила в суд документы, указывая на недостаточную финансовую поддержку детей, также она обвинила Брэда в том, что он не следует установленному расписанию пребывания с детьми, которое они составили в июне.
Брэд немедленно ответил, что ссудил Анджелине 8 миллионов долларов для того, чтобы купить дом, и отдал 1,3 миллиона долларов на поддержку детей, что, по его словам, «намного больше того, что он соглашался платить».
Краткая информация об Анджелине Джоли
Имя: Анджелина Джоли
День рождения: 04.06.1975
Возраст: 43 года
Место рождения: г. Лос-Анджелес, США
Рост: 173 см
Вес: 56 кг
Знак Зодиака: Близнецы
Восточный гороскоп: Кролик
Деятельность: актриса, режиссер
Фотографии
Фотографии
А вам нравится актер? 5
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Мика / 12.09.18 23:04Не понимаю, чего он вообще носится с этой Джоли, она вообще какая-то странная, зачем-то детей разных набрала, своих бы растила, а не устраивала приют для беженцев.
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Джоди / 12.09.18 23:03Молодец, что поддерживает детей и бывшую супругу, а Джоли какая-то сварливая стала, как старуха какая-то, развод на нее плохо повлиял.
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Вика / 12.09.18 23:01Он симпатичный, не более того, как актер мне лично не нравится, вот Луи де Фюнес хоть и страшный, но характерный актер, а это просто смазливое личико.
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АзияАр / 12.09.18 23:00Видимо, подкачался для съемок, работа требует, но выглядел в последнее время он действительно жалко.
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Лика / 12.09.18 22:59Он по-моему какой-то подкаблучник, вялый, рафинированный, на его фоне Анджелина просто мужик. Мне не нравятся такие типы, да и как актер он так себе.