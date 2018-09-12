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Брэд Питт снова красавчик


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В свое время он считался одним из самых сексуальных мужчин Голливуда, но развод с Анджелиной Джоли немного подкосил звезду. В последнее время Брэд Питт вызывал больше вопросов, чем восхищения. Однако после развода прошло много времени, и актер возвращается к своему амплуа мачо. Брэд, которому исполнилось 54 года, выглядит сейчас более мускулистым, чем когда-либо ранее. Его атлетическое сложение явно демонстрирует новый снимок со съемочной площадки, который появился в Сети на днях.

На фотографии, на радость поклонницам, актер был в облегающей футболке, показывая, что все еще остается одним из самых привлекательных мужчин в мире. В настоящее время он снимается в фильме «Однажды в Голливуде» вместе с Леонардо Ди Каприо. Одетый в простые синие джинсы и черную футболку, Брэд выглядел брутально. Короткие рукава демонстрировали его могучие мускулы, а сам актер был подтянутым и спортивным, напоминая значительно более молодую версию самого себя.

Помимо кинематографических дел Брэд занят бесконечной тяжбой, связанной с разводом. При этом Анджелина Джоли редко появляется на публике в последнее время, иногда ее можно увидеть на улицах города вместе с детьми, пишет издание Hollywoodlife.

Конфликт между Анджелиной и Брэдом только нарастал в последние месяцы, несмотря на то, что прошло уже два года с тех пор, как они подали на развод. В августе Джоли направила в суд документы, указывая на недостаточную финансовую поддержку детей, также она обвинила Брэда в том, что он не следует установленному расписанию пребывания с детьми, которое они составили в июне.

Брэд немедленно ответил, что ссудил Анджелине 8 миллионов долларов для того, чтобы купить дом, и отдал 1,3 миллиона долларов на поддержку детей, что, по его словам, «намного больше того, что он соглашался платить».

Краткая информация об Анджелине Джоли

Имя: Анджелина Джоли

День рождения: 04.06.1975

Возраст: 43 года

Место рождения: г. Лос-Анджелес, США

Рост: 173 см

Вес: 56 кг

Знак Зодиака: Близнецы

Восточный гороскоп: Кролик

Деятельность: актриса, режиссер

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0 Не нравится 0 Нравится 12.09.2018 Теги: Брэд Питт Анджелина Джоли

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