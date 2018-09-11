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Очередная любовница Петросяна


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У Евгения Вагановича есть женщина с малолетним ребенком, но содержать ее так, как Брухунову он не желает. Именно такую информацию журналистам преподнесла адвокат, ранее защищавшая интересы Виталины Цымбалюк-Романовской.

По словам Элины Мазур, к ней обратилась некая актриса, которая просила не упоминать ее имени. Женщина оскорблена отношением юмориста к себе и их общему ребенку. Она рассказала, что в отличие от Брухуновой, не получила от Евгения Вагановича практически ничего. Он не покупал ей квартиру и не обеспечивал при том, что у них имеется общий малыш.

Женщина пожаловалась адвокату, что ей буквально приходится бегать за Петросяном, выпрашивая у него копейки на обеспечение ребенка.

Ни Евгений Ваганович, ни его адвокат Сергей Жорин данную информацию никак не комментировали.

Ранее в прессе уже всплывали сведения о том, что у Петросяна роман с его молодой помощницей. Более того, некоторые СМИ приписывали Брухуновой беременность. Если роман так и остался для всех неподтвержденной догадкой, то отсутствие детей у Татьяны – факт.

Некоторые представители СМИ склонны доверять Элине. Они предполагают, что семья у Петросяна на стороне действительно могла быть, так как с Еленой Степаненко он не живет вместе на протяжение 15 лет. Этот факт супруги скрывали, так как не хотели разрушать свой творческий тандем.

Подтвердятся ли слова Элины, покажет время. 

Краткая информация о Евгении Петросяне

Имя: Евгений Петросян

Отчество: Ваганович

День рождения: 16.09.1945

Возраст: 72 года

Место рождения: Баку

Рост: 168 см

Вес: 75 кг

Знак Зодиака: Дева

Восточный гороскоп: Петух

Деятельность: артист эстрады, телеведущий, писатель-юморист

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2 Не нравится 1 Нравится 11.09.2018 Теги: Евгений Петросян

Вы верите словам новоиспеченной любовницы Петросяна? 6  

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  • Васаби / 11.09.18 18:02
    -
    5
    +
    Я понимаю желание «шурыгиных», « прохоршаляпиных» вылезти за счет грязного белья , получить какие то деньги, известность.... Но неужели так плохо с деньгами ( или с головой?) у , казалось бы, заслуженных, известных, любимых народом артистов? Как же надо себя не уважать и насколько хотеть денег, дешевого внимания ;((( Неужели не понимают Петросян, Джигарханян и тд, что жить им осталось не так много, а уйдут они не как Артисты, а как участники грязьненького сериала « кто с кем спал, обрюхатил, оплатил».
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  • Sunny / 11.09.18 13:47
    -
    0
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    Ну, мужик попал! Сейчас каждая вторая, которая хоть раз с ним «общалась» беременеть и рожать будет! Куш-то на кону стоит приличный!
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  • Ксения / 11.09.18 13:26
    -
    1
    +
    У продажного адвоката дела плохи? Решила похайпить?
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  • Скептик / 11.09.18 13:23
    -
    1
    +
    Любовницу в студию! А так обсуждать нечего. «Та сказала той, но очень просила не называть, кто же она такая». А зачем спрашивается, вообще рот открывала? В чем логика?
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