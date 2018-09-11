Очередная любовница Петросяна
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У Евгения Вагановича есть женщина с малолетним ребенком, но содержать ее так, как Брухунову он не желает. Именно такую информацию журналистам преподнесла адвокат, ранее защищавшая интересы Виталины Цымбалюк-Романовской.
По словам Элины Мазур, к ней обратилась некая актриса, которая просила не упоминать ее имени. Женщина оскорблена отношением юмориста к себе и их общему ребенку. Она рассказала, что в отличие от Брухуновой, не получила от Евгения Вагановича практически ничего. Он не покупал ей квартиру и не обеспечивал при том, что у них имеется общий малыш.
Женщина пожаловалась адвокату, что ей буквально приходится бегать за Петросяном, выпрашивая у него копейки на обеспечение ребенка.
Ни Евгений Ваганович, ни его адвокат Сергей Жорин данную информацию никак не комментировали.
Ранее в прессе уже всплывали сведения о том, что у Петросяна роман с его молодой помощницей. Более того, некоторые СМИ приписывали Брухуновой беременность. Если роман так и остался для всех неподтвержденной догадкой, то отсутствие детей у Татьяны – факт.
Некоторые представители СМИ склонны доверять Элине. Они предполагают, что семья у Петросяна на стороне действительно могла быть, так как с Еленой Степаненко он не живет вместе на протяжение 15 лет. Этот факт супруги скрывали, так как не хотели разрушать свой творческий тандем.
Подтвердятся ли слова Элины, покажет время.
Краткая информация о Евгении Петросяне
Имя: Евгений Петросян
Отчество: Ваганович
День рождения: 16.09.1945
Возраст: 72 года
Место рождения: Баку
Рост: 168 см
Вес: 75 кг
Знак Зодиака: Дева
Восточный гороскоп: Петух
Деятельность: артист эстрады, телеведущий, писатель-юморист
Фотографии
Фотографии
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Васаби / 11.09.18 18:02Я понимаю желание «шурыгиных», « прохоршаляпиных» вылезти за счет грязного белья , получить какие то деньги, известность.... Но неужели так плохо с деньгами ( или с головой?) у , казалось бы, заслуженных, известных, любимых народом артистов? Как же надо себя не уважать и насколько хотеть денег, дешевого внимания ;((( Неужели не понимают Петросян, Джигарханян и тд, что жить им осталось не так много, а уйдут они не как Артисты, а как участники грязьненького сериала « кто с кем спал, обрюхатил, оплатил».
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Sunny / 11.09.18 13:47Ну, мужик попал! Сейчас каждая вторая, которая хоть раз с ним «общалась» беременеть и рожать будет! Куш-то на кону стоит приличный!
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Ксения / 11.09.18 13:26У продажного адвоката дела плохи? Решила похайпить?
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Скептик / 11.09.18 13:23Любовницу в студию! А так обсуждать нечего. «Та сказала той, но очень просила не называть, кто же она такая». А зачем спрашивается, вообще рот открывала? В чем логика?