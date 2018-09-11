Очередная любовница Петросяна

У Евгения Вагановича есть женщина с малолетним ребенком, но содержать ее так, как Брухунову он не желает. Именно такую информацию журналистам преподнесла адвокат, ранее защищавшая интересы Виталины Цымбалюк-Романовской.

По словам Элины Мазур, к ней обратилась некая актриса, которая просила не упоминать ее имени. Женщина оскорблена отношением юмориста к себе и их общему ребенку. Она рассказала, что в отличие от Брухуновой, не получила от Евгения Вагановича практически ничего. Он не покупал ей квартиру и не обеспечивал при том, что у них имеется общий малыш.

Женщина пожаловалась адвокату, что ей буквально приходится бегать за Петросяном, выпрашивая у него копейки на обеспечение ребенка.

Ни Евгений Ваганович, ни его адвокат Сергей Жорин данную информацию никак не комментировали.

Ранее в прессе уже всплывали сведения о том, что у Петросяна роман с его молодой помощницей. Более того, некоторые СМИ приписывали Брухуновой беременность. Если роман так и остался для всех неподтвержденной догадкой, то отсутствие детей у Татьяны – факт.

Некоторые представители СМИ склонны доверять Элине. Они предполагают, что семья у Петросяна на стороне действительно могла быть, так как с Еленой Степаненко он не живет вместе на протяжение 15 лет. Этот факт супруги скрывали, так как не хотели разрушать свой творческий тандем.

Подтвердятся ли слова Элины, покажет время.