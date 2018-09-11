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Хабенский и Оскар: есть ли шанс?


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Критики отметили, что фильм «Собибор» Оскар не увидит. Соперники Хабенского имели больше шансов.

Одной из причин, по которой «Собибор» не будет оценен экспертами Запада, критики называют фамилию режиссера. По словам представителей киноиндустрии, Хабенский хорошо известен только отечественному зрителю. На Западе его, как актера, и тем более режиссера, никто не знает. В этом плане Кирилл Серебренников намного ближе американским любителям политических игрищ. На руку режиссеру фильма «Лето» играет тот факт, что он находится под следствием и домашним арестом. 

Вторым важным критерием оценки критики считают наличие отзывов и рецензий в зарубежных изданиях. «Лето» Серебренникова и «Довлатов» Германа-младшего оценивались представителями киноискусства из европейских стран. Обе ленты принимали участие в известных кинофестивалях: Каннском и Берлинском. Фильм Хабенского не принимал участия в фестивалях. 

Третьей к списку факторов, играющих против ленты, была причислена тематика. Военные фильмы на премии Оскар не особо интересны. Подобные картины в списке тех, кто был удостоен награды, скорее исключение, чем правило.

Некоторые критики все же оставляют шансы «Собибору». Они делают ставку на реальную историю, которая положена в основу фильма, а также на присутствие в ленте героев-евреев. К подобным национальным моментам специалисты, решающие судьбу фильмов, чувствительны. Именно поэтому, шансы получить Оскар у Хабенского имеются, но они крайне малы. 

Краткая информация о Константине Хабенском

Имя: Константин Хабенский

Отчество: Юрьевич

День рождения: 11.01.1972

Возраст: 46 лет

Место рождения: Ленинград

Рост: 172 см

Вес: 74 кг

Знак Зодиака: Козерог

Восточный гороскоп: Крыса

Деятельность: актер театра и кино

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0 Не нравится 1 Нравится 11.09.2018 Теги: Константин Хабенский

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