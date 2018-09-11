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Врач запретил Кардашьян делать селфи


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Из-за серьезной травмы она может лишиться существенной части заработка. Ким в растерянности.

О том, что случилось, поклонники семейства Кардашьян узнали из очередного выпуска реалити-шоу. Ким с прискорбием сообщила близким, что врач запретил ей делать селфи. Причиной стала травма запястья.

Дело настолько серьезное, что ей нельзя ничего держать в руке на весу и тем более сгибать кисть так, как того требуют снимки селфи. Сколько Ким придется соблюдать запрет, на данный момент неизвестно. Все будет зависеть от состояния здоровья.

Инстаграм – весомый источник доходов звезды реалити. Один рекламный пост у нее стоит около 500 тысяч долларов. Если Ким перестанет выкладывать свои фото и видео в аккаунт, активность подписчиков и доходы от рекламы могут существенно упасть.

В итоге, Ким нашла выход из положения. Теперь делать селфи и записывать сторис она будет не сама. Ей пришлось нанять помощницу, которая будет в течение дня сопровождать Ким и снимать все, что происходит в жизни звезды.

Западные СМИ отмечают, что селфомания Кардашьян уже переходит границы разумного. Проводя выходные на яхте с детьми, в течение часа звезда не упускала из рук смартфона, пытаясь сделать идеальное фото.

Все это время дети находились под присмотром других родственников. 


0 Не нравится 0 Нравится 11.09.2018 Теги: Ким Кардашьян

Как вы считаете селфомания Ким – это зависимость или рабочая необходимость? 6  

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