Врач запретил Кардашьян делать селфи
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Из-за серьезной травмы она может лишиться существенной части заработка. Ким в растерянности.
О том, что случилось, поклонники семейства Кардашьян узнали из очередного выпуска реалити-шоу. Ким с прискорбием сообщила близким, что врач запретил ей делать селфи. Причиной стала травма запястья.
Дело настолько серьезное, что ей нельзя ничего держать в руке на весу и тем более сгибать кисть так, как того требуют снимки селфи. Сколько Ким придется соблюдать запрет, на данный момент неизвестно. Все будет зависеть от состояния здоровья.
Инстаграм – весомый источник доходов звезды реалити. Один рекламный пост у нее стоит около 500 тысяч долларов. Если Ким перестанет выкладывать свои фото и видео в аккаунт, активность подписчиков и доходы от рекламы могут существенно упасть.
В итоге, Ким нашла выход из положения. Теперь делать селфи и записывать сторис она будет не сама. Ей пришлось нанять помощницу, которая будет в течение дня сопровождать Ким и снимать все, что происходит в жизни звезды.
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Западные СМИ отмечают, что селфомания Кардашьян уже переходит границы разумного. Проводя выходные на яхте с детьми, в течение часа звезда не упускала из рук смартфона, пытаясь сделать идеальное фото.
Все это время дети находились под присмотром других родственников.
Как вы считаете селфомания Ким – это зависимость или рабочая необходимость? 6
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Я / 11.09.18 12:21Она конечно ничего полезного не делает, она просто на своей заднице миллионы зарабатывает... кто ещё так может?
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Милевская / 11.09.18 12:06Это идиотизм чистой воды.
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Карина / 11.09.18 11:59С одной стороны сумасшествием все это попахивает, с другой стороны, она получает в сотни тысяч раз больше, чем рабочий с завода, который до сих пор с «орехоколом» ходит.
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Run-run / 11.09.18 12:12С одной стороны да, а с другой, что полезного в этой жизни она сделала? Ввела моду на задницы-дирижабли?!
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Маняша / 11.09.18 12:23Я тоже считаю это несправедливостью. Столько должны получать те, кто спасает жизни других людей, и дает знания. А это бесполезное тулово с нарощенной попой.
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Stan / 11.09.18 11:56Рабочая необходимость?! Обалдеть! Снимать свою моську и задницу сутки напролет! Сталина на них нет!