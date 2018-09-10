Барака Обаму выгнали из Диснейленда

Выступая в субботу в калифорнийском Анахайме в поддержку кандидатов демократической партии, экс-президент США Барак Обама вспомнил случай, который произошел в студенческие годы. Неприятный инцидент имел место в парке развлечений, который находится неподалеку.

Экс-президент США рассказал о том, как в студенческие времена его выгнали из местного Диснейленда за то, что он курил на одном из аттракционов.

«Я дважды бывал в Диснейленде, когда был моложе, - рассказал Обама. - Первый раз в 11 лет. Нет лучшего возраста для того, чтобы оказаться в Диснейленде, чем этот. Я жил на Гавайях, и это была моя первая большая поездка на материк».

В поездку он отправился вместе с бабушкой, мамой и сестрой. «Это было великолепное путешествие, - признается бывший президент. - И Диснейленд был самым ярким впечатлением. Я получил все, что хотел, побывал на самых лучших аттракционах. Это было восхитительно».

В студенческие времена Обама вновь оказался в Диснейленде для того, чтобы побывать на концерте популярной группы. «После концерта разрешалось остаться на территории парка, и мы отправились на гондолы, - вспоминает Обама. - Мне стыдно признаваться в этом, и я прошу детей закрыть уши, но некоторые из нас курили во время поездки. Это были сигареты. Ужасные штуки. Они убивают людей. Я бросил курить».

Два полицейских офицера подошли тогда к Обаме и его друзьям и выпроводили их из Диснейленда. «Меня вышвырнули из Волшебного Королевства, - сокрушается Обама. - Напоследок они сказали: "вы должны уйти из Волшебного Королевства, потому что вы нарушили правила. Но вы можете в любой момент вернуться"».

Барак Обама действительно бросил курить, и все благодаря его жене Мишель. В 2017 году бывший спикер республиканцев Джон Бонер отметил, что никогда не видел Барака курящим. «О нет, никогда, - сказал он про Барака. - Он до смерти боится своей жены».

Напомним, Обама состоит в браке с Мишель с 1992 года. У пары есть две наследницы: Малия и Наташа.