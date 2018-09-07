Робби Уильямс снова стал отцом

Робби Уильямс (Robbie Williams) и Айда Филд (Ayda Field) приветствуют рождение «очень особенной секретной» дочери при помощи «невероятной» суррогатной матери. Пара объявила в Insta о рождении Колетты Жозефины Уильямс, которую также называют Коко.

Айда объявила о рождении ребенка в пятницу утром, описывая «долгий и сложный» путь, который им пришлось пройти для этого. Айда и Робби уже являются родителями пятилетней дочери Тедди и трехлетнего сына Чарлтона, они говорят, что будут вечно благодарны суррогатной матери.

«Я счастлива подержаться за еще одну маленькую ручку, - написала Айда. - Мы держали все в секрете, но теперь я счастлива поделиться с вами тем, что у нас родилась девочка. Мир, приветствуй Колетт (Коко) Жозефину Уильямс! Это был очень долгий и трудный путь, поэтому мы ничего не говорили. Семья бывает разной, и эта маленькая леди, биологически являющаяся нашей, была выношена суррогатной матерью, которой мы будем вечно благодарны».

По словам Айды, они невероятно счастливы от того, что живут в мире, где такое стало возможным. «Как и в случае с Тедди и Чарли, мы просим о том, чтобы вы уважали их частную жизнь и позволили нам счастливо растить нашу команду».

Еще в мае источник, близкий к паре, говорил, что они хотят еще детей: «Айда и Робби чувствуют себя счастливыми, но думаю, что еще один ребенок сделал бы их семью полной». Также говорилось о том, что пара надеется на скорое пополнение в их семье, но Айда и Робби сетовали, что это будет сложно для них, так как они много времени, иногда по несколько недель, проводят порознь. Для Айды и Робби это очень насыщенное время, так как они являются судьями в шоу X Factor. О рождении своего сына Чарлтона, которое Робби наблюдал собственными глазами, он выразился следующим образом: «Это как увидеть свой любимый бар горящим».

Не так давно певец признался, что никогда не планировал жениться или иметь детей. Однако все изменилось, когда он встретил свою будущую супругу. В передаче This Morning он поведал: «Мы полностью поддерживаем друг друга. У нее свой собственный невроз, у меня - свой. Наши сумасбродства совпадают. Она намного спокойнее меня во всем, что она делает. Я присматриваю за ней, а она ухаживает за мной, и именно так работает любовь, которая должна быть в отношениях».