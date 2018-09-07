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Робби Уильямс снова стал отцом


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Робби Уильямс (Robbie Williams) и Айда Филд (Ayda Field) приветствуют рождение «очень особенной секретной» дочери при помощи «невероятной» суррогатной матери. Пара объявила в Insta о рождении Колетты Жозефины Уильямс, которую также называют Коко.

Айда объявила о рождении ребенка в пятницу утром, описывая «долгий и сложный» путь, который им пришлось пройти для этого. Айда и Робби уже являются родителями пятилетней дочери Тедди и трехлетнего сына Чарлтона, они говорят, что будут вечно благодарны суррогатной матери.

«Я счастлива подержаться за еще одну маленькую ручку, - написала Айда. - Мы держали все в секрете, но теперь я счастлива поделиться с вами тем, что у нас родилась девочка. Мир, приветствуй Колетт (Коко) Жозефину Уильямс! Это был очень долгий и трудный путь, поэтому мы ничего не говорили. Семья бывает разной, и эта маленькая леди, биологически являющаяся нашей, была выношена суррогатной матерью, которой мы будем вечно благодарны».

По словам Айды, они невероятно счастливы от того, что живут в мире, где такое стало возможным. «Как и в случае с Тедди и Чарли, мы просим о том, чтобы вы уважали их частную жизнь и позволили нам счастливо растить нашу команду».

Еще в мае источник, близкий к паре, говорил, что они хотят еще детей: «Айда и Робби чувствуют себя счастливыми, но думаю, что еще один ребенок сделал бы их семью полной». Также говорилось о том, что пара надеется на скорое пополнение в их семье, но Айда и Робби сетовали, что это будет сложно для них, так как они много времени, иногда по несколько недель, проводят порознь. Для Айды и Робби это очень насыщенное время, так как они являются судьями в шоу X Factor. О рождении своего сына Чарлтона, которое Робби наблюдал собственными глазами, он выразился следующим образом: «Это как увидеть свой любимый бар горящим».

Не так давно певец признался, что никогда не планировал жениться или иметь детей. Однако все изменилось, когда он встретил свою будущую супругу. В передаче This Morning он поведал: «Мы полностью поддерживаем друг друга. У нее свой собственный невроз, у меня - свой. Наши сумасбродства совпадают. Она намного спокойнее меня во всем, что она делает. Я присматриваю за ней, а она ухаживает за мной, и именно так работает любовь, которая должна быть в отношениях».

Краткая информация о Робби Уильямс

Имя: Робби Уильямс

День рождения: 13.02.1974

Возраст: 44 года

Место рождения: г. Сток-он-Трент, Великобритания

Рост: 180 см

Вес: 83 кг

Знак Зодиака: Водолей

Восточный гороскоп: Тигр

Деятельность: певец, актер, композитор

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0 Не нравится 0 Нравится 07.09.2018 Теги: Робби Уильямс Айда Филд

А вы как относитесь к суррогатному материнству? 4  

Оставить комментарий
  • Кукуруза / 08.09.18 08:30
    -
    1
    +
    Сурогатное материнство шикарный выход.. Это и здоровая генетика у ребёнка (отборный зародыш), и желанный пол, и здоровая мама(родная), и вышашивать молодой организм. В 40+ вышашивать, подать, вскармливать = подрыв здоровью и организму. А так всё на готовом. И твоя кровиночка. И мучаться в беременность от запора, бессонницы, отеков, болей в спине, ногах и голове - НЕ надо. Завидую им.
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  • Ивва / 08.09.18 02:32
    -
    0
    +
    Думаю, они сами уже не могли зачать, мало ли какие у них проблемы, только идиоты просто так решатся на суррогатное материнство, даже если есть деньги. Молодцы, теперь они могут нянчиться с пупсом, это того стоило.
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  • Маня / 08.09.18 02:30
    -
    -1
    +
    Когда сама рожаешь, это ни с чем не сравнить, это и гормональная сцепка с ребенком в первую очередь, поэтому если есть возможность, то лучше самой рожать. Суррогатная мать это все равно уже не то. К таким услугам надо прибегать, если уже старая и сама не можешь родить, как Пугачева, например, или если есть проблемы со здоровьем, как у Ким Кардашян было, в остальных случаях терпи и рожай.
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  • Сьюзи / 08.09.18 02:27
    -
    0
    +
    Молодцы, что решились, сейчас уже никто этого не стыдится, а чего тут такого, не все же могут сами родить, к тому же если есть деньги, то проще взять суррогатную мать, чтобы самой не мучиться.
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