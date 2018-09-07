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Киркоров передумал насчет школы


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Певец решил не отдавать детей в первый класс. Вместо этого он отправил их изучать английский. Решение далось Филиппу нелегко.

Дочери Филиппа Киркорова в этом году исполняется 7 лет. Еще летом он рассказывал журналистам, что в сентябре планирует отдавать Аллу-Викторию в школу. По его мнению, девочка была готова к тому, чтобы осилить нагрузку программы первого класса.

С сыном, которому в июне только исполнилось 6 лет, артист решил подождать. Мартина он хотел отправить обучаться грамоте в 2019 году. В том, что детей нужно разделить именно таким образом, Филипп был твердо убежден. В интервью он отмечал, что дружить они должны, но при этом сохраняя каждый свой внутренний мир.

Появление короля эстрады на «Новой волне» в Сочи вместе с двумя детьми вызвало у журналистов массу вопросов. Реплику: «А как же школа?», Филипп с улыбкой парировал. «Я продлил им детство!», – заявил Киркоров.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приятно, включив с утра Канал «РОССИЯ1» @tvrussia и «ВЕСТИ» увидеть объективный репортаж о своём выступлении на открыти «НОВОЙ ВОЛНЫ» 2018 @newwave_official в Сочи, особенно когда этот репортаж Вел один из лучших тележурналистов России -ОЛЕГ ПАНКШИН @oleg_pakshin ! Спасибо!✌️ #россия1 #вести #новаяволна #филиппкиркоров #цветнастроениясиний #сочи #открытие @wiwibloggs @eurovision

Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov)

Как выяснялось немного позже, артист передумал отдавать дочь в школу. Вместо этого он отправил и Мартина, и Аллу-Викторию в подготовительную группу сада. По словам Киркорова, в выбранном учреждении предусмотрена программа качественной подготовки к школе. На занятиях дети будут заниматься чтением, письмом, также им предстоит изучать английский язык.

Краткая информация о Филиппе Киркорове

Имя: Филипп Киркоров

Отчество: Бедросович

День рождения: 30.04.1967

Возраст: 51 год

Место рождения: г. Варна, Болгария

Рост: 198 см

Вес: 95 кг

Знак Зодиака: Телец

Восточный гороскоп: Коза

Деятельность: певец, продюсер

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1 Не нравится 0 Нравится 07.09.2018 Теги: Филипп Киркоров

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