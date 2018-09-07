Киркоров передумал насчет школы
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Певец решил не отдавать детей в первый класс. Вместо этого он отправил их изучать английский. Решение далось Филиппу нелегко.
Дочери Филиппа Киркорова в этом году исполняется 7 лет. Еще летом он рассказывал журналистам, что в сентябре планирует отдавать Аллу-Викторию в школу. По его мнению, девочка была готова к тому, чтобы осилить нагрузку программы первого класса.
С сыном, которому в июне только исполнилось 6 лет, артист решил подождать. Мартина он хотел отправить обучаться грамоте в 2019 году. В том, что детей нужно разделить именно таким образом, Филипп был твердо убежден. В интервью он отмечал, что дружить они должны, но при этом сохраняя каждый свой внутренний мир.
Появление короля эстрады на «Новой волне» в Сочи вместе с двумя детьми вызвало у журналистов массу вопросов. Реплику: «А как же школа?», Филипп с улыбкой парировал. «Я продлил им детство!», – заявил Киркоров.
Приятно, включив с утра Канал «РОССИЯ1» @tvrussia и «ВЕСТИ» увидеть объективный репортаж о своём выступлении на открыти «НОВОЙ ВОЛНЫ» 2018 @newwave_official в Сочи, особенно когда этот репортаж Вел один из лучших тележурналистов России -ОЛЕГ ПАНКШИН @oleg_pakshin ! Спасибо!✌️ #россия1 #вести #новаяволна #филиппкиркоров #цветнастроениясиний #сочи #открытие @wiwibloggs @eurovision
Как выяснялось немного позже, артист передумал отдавать дочь в школу. Вместо этого он отправил и Мартина, и Аллу-Викторию в подготовительную группу сада. По словам Киркорова, в выбранном учреждении предусмотрена программа качественной подготовки к школе. На занятиях дети будут заниматься чтением, письмом, также им предстоит изучать английский язык.
Краткая информация о Филиппе Киркорове
Имя: Филипп Киркоров
Отчество: Бедросович
День рождения: 30.04.1967
Возраст: 51 год
Место рождения: г. Варна, Болгария
Рост: 198 см
Вес: 95 кг
Знак Зодиака: Телец
Восточный гороскоп: Коза
Деятельность: певец, продюсер
Фотографии
Фотографии
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Малана / 07.09.18 09:25Интересно, а в школу они будут в России или в Америке ходить?
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NeZlayaZaya / 07.09.18 09:24Каждый ребенок индивидуален. Кто-то и в шесть усидчив и готов впитывать новые знания, кого-то и в восемь к парте не пригвоздить.
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Кеша / 07.09.18 08:59Странный вопрос. Его дети – ему и решать.