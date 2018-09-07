Дарья Мельникова попала в ДТП

Беременная актриса расстроена. 6 сентября она попала в ДТП, событию предшествовали многочисленные неприятности.

О происшествии Дарья сообщила поклонникам в социальной сети. Глубокой ночью, раздосадованная девушка рассказала, что бывают дни, когда все идет наперекосяк. По мнению Дарьи, в такие моменты сама судьба посылает знаки, что идти куда-либо и действовать согласно плану, совершенно не нужно.

Мельникова на своем опыте убедилась, что любое противодействие самой судьбе и попытки следовать правилу «нужно, значит, нужно», чреваты еще большими последствиями. Шестое сентября стало для актрисы именно таким днем. В копилке событий у Дарьи оказалась череда неприятностей и испорченное настроение. Завершился день ДТП.

К счастью, в аварии ни девушка, ни ее ребенок не пострадали. О подробностях ДТП Мельникова рассказывать не захотела.

Отметим, что Дарья готовится стать мамой во второй раз. У нее с Артуром Смольяниновым уже есть один ребенок. О беременности девушка особо не распространяется, но при этом активно готовится к декрету.

На период отпуска в театре Дарью заменит другая актриса.