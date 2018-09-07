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Дарья Мельникова попала в ДТП


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Беременная актриса расстроена. 6 сентября она попала в ДТП, событию предшествовали многочисленные неприятности.

О происшествии Дарья сообщила поклонникам в социальной сети. Глубокой ночью, раздосадованная девушка рассказала, что бывают дни, когда все идет наперекосяк. По мнению Дарьи, в такие моменты сама судьба посылает знаки, что идти куда-либо и действовать согласно плану, совершенно не нужно.

Мельникова на своем опыте убедилась, что любое противодействие самой судьбе и попытки следовать правилу «нужно, значит, нужно», чреваты еще большими последствиями. Шестое сентября стало для актрисы именно таким днем. В копилке событий у Дарьи оказалась череда неприятностей и испорченное настроение. Завершился день ДТП.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бывают такие дни, когда ты с самого утра понял, что сегодня лучше не выходить из дома ✋🏻 #невыходиизкомнаты #несовершайошибку но все же что-то позвало тебя и ты пошёл🙆🏼‍♀️. И в течение дня что ни дело, то провал. И всюду знаки) Вернись домой и отдохни!! Вернись! Сегодня можно и нужно! Но нет, ты стойкий оловянный солдатик, ты не обращаешь внимания и пьёшь 6ой кофе. Сегодня , @antonofka я точно должна была сидеть дома и смотреть #домашнийарест Главное, в след.раз не пропустить симптомы и знаки: ✅только встал, а уже хочется лечь обратно ✅ позавтракал , но все равно тянет прилечь ✅ только отъехал и думаешь, а выключил ли ты утюг??????? ✅ чёрная кошка это вообще стопроцентный разворот назад!!!!!! Ну и мысль, что ты так и не заправил кровать - красной нитью- не выходит из головы? Знак! Надо слушать себя. Верить себе. Быть с собой в ладу. Уважать свой внутренний голос! Что делать, если такая ситуация каждый день? Отпуск! Что делать, если такая ситуация каждый день после отпуска? Декрет! 😂 это шутка. но лучше бы я не выходила сегодня из дома 🙃

Публикация от Дарья Мельникова @movem.me (@melnikovadsh)

К счастью, в аварии ни девушка, ни ее ребенок не пострадали. О подробностях ДТП Мельникова рассказывать не захотела.

Отметим, что Дарья готовится стать мамой во второй раз. У нее с Артуром Смольяниновым уже есть один ребенок. О беременности девушка особо не распространяется, но при этом активно готовится к декрету.

На период отпуска в театре Дарью заменит другая актриса. 

Краткая информация о Дарье Мельниковой

Имя: Дарья Мельникова

Отчество: Алексеевна

День рождения: 09.02.1992

Возраст: 26 лет

Место рождения: Омск

Рост: 163 см

Вес: 49 кг

Знак Зодиака: Водолей

Восточный гороскоп: Обезьяна

Деятельность: актриса

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2 Не нравится 1 Нравится 07.09.2018 Теги: Дарья Мельникова

Вы согласны с мнением Дарьи насчет знаков судьбы? 4  

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