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Купер и Шейк разошлись?


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Папарацци засняли Бредли Купера на отдыхе с известной голливудской красоткой. Неужели отношениям с Ириной Шейк пришел конец?

На красной ковровой дорожке Венецианского кинофестиваля Бредли Купер появился не с Ириной Шейк, а с Леди Гагой. Модель держалась от пары в стороне, а на мероприятии ее сопровождала подруга – Донателла Версаче. Попытки журналистов приписать новоиспеченной парочке роман с треском провалились, невзирая на откровенные признания Купера в том, что он успел влюбиться в певицу.

Леди Гага сейчас счастлива в отношениях со своим молодым человеком, а с Бредли они были вместе исключительно по работе. Пара презентовала фильм, в котором сыграла главные роли.

Впрочем, радость фанатов Ирины и Бредли, оказалась недолгой, спустя несколько дней Бредли был запечатлен с Сиенной Миллер на пляже. Они прекрасно проводили друг с другом время. Много разговаривали и шутили. Ни Ирины Шейк, ни их общей дочери с Купером поблизости не было.

Западные инсайдеры намекнули, что подобный раздельный отдых может быть началом конца. Ирина и Бредли, которые находясь в отношениях, никак их не комментировали, не стали отвечать на вопросы журналистов относительно данного эпизода.

Вместе ли пара и был ли отдых с Сиеной дружеским, покажет время. 


1 Не нравится 0 Нравится 07.09.2018 Теги: бредли купер

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