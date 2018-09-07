Купер и Шейк разошлись?
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Папарацци засняли Бредли Купера на отдыхе с известной голливудской красоткой. Неужели отношениям с Ириной Шейк пришел конец?
На красной ковровой дорожке Венецианского кинофестиваля Бредли Купер появился не с Ириной Шейк, а с Леди Гагой. Модель держалась от пары в стороне, а на мероприятии ее сопровождала подруга – Донателла Версаче. Попытки журналистов приписать новоиспеченной парочке роман с треском провалились, невзирая на откровенные признания Купера в том, что он успел влюбиться в певицу.
Леди Гага сейчас счастлива в отношениях со своим молодым человеком, а с Бредли они были вместе исключительно по работе. Пара презентовала фильм, в котором сыграла главные роли.
Впрочем, радость фанатов Ирины и Бредли, оказалась недолгой, спустя несколько дней Бредли был запечатлен с Сиенной Миллер на пляже. Они прекрасно проводили друг с другом время. Много разговаривали и шутили. Ни Ирины Шейк, ни их общей дочери с Купером поблизости не было.
Западные инсайдеры намекнули, что подобный раздельный отдых может быть началом конца. Ирина и Бредли, которые находясь в отношениях, никак их не комментировали, не стали отвечать на вопросы журналистов относительно данного эпизода.
Вместе ли пара и был ли отдых с Сиеной дружеским, покажет время.
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ZveZda / 07.09.18 10:43Вопрос: а где была Ирина? За ней нужно было следить, пока мужика дома нет! Эх, я не папарации)))
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Никита / 07.09.18 10:34Не везет знаменитым, просто выпить и поговорить не с кем, сразу роман припишут. Причем мужик это будет или баба в наше время вообще никого не волнует.
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Кристина / 07.09.18 10:23Ирина вообще молодец! И карьеру успела сделать, и с признанными красавцами роман крутила. Не глупая, сумела красоту, данную природой, с пользой применить. Многим дамочкам с эффектной внешностью пример.
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Ubr / 07.09.18 10:19Очень. Оба молодые и красавчики!