Самойлова эмигрирует в Европу

В ночь на 6 сентября было выложено видео в Instagram, где Юлия Самойлова признается в своей готовности уехать в Европу. Позже там же появилось её фото, сделанное в Шереметьевском аэропорту. Что же послужило причиной такого поступка?

Утром 6 сентября, когда стало известно о странном заявлении певицы, первой реакцией была мысль о розыгрыше. Многие люди не захотели всерьез воспринимать то, что Юлия куда-то эмигрирует. Позже пресс-служба певицы подтвердила данную информацию. Причина связана со здоровьем. Точное название страны, куда планируется переезд, еще неизвестно. О подробностях мало что знают даже сотрудники пресс-службы, так как не могут дозвониться до Самойловой.

Данная новость вызвала негодование многих граждан. Соцсети наполнены людьми, выражающими свое недовольство. В адрес Самойловой сказано много нелестных слов о таком поступке. Однако остается не совсем понятной такая реакция. Возникает подозрение, что часть людей просто завидует ей. Возможно, они и сами не отказались бы эмигрировать куда-то, будь у них такая возможность.

Российская певица, как известно, является инвалидом и вынуждена передвигаться на специальной коляске. Недавно приняла участие на «Евровидении-2018». По словам её коллеги, Первый канал отказался покупать ей инвалидную коляску для выступления. Возможно, такое отношение и побудило Юлию уехать из России.