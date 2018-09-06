Самойлова эмигрирует в Европу
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В ночь на 6 сентября было выложено видео в Instagram, где Юлия Самойлова признается в своей готовности уехать в Европу. Позже там же появилось её фото, сделанное в Шереметьевском аэропорту. Что же послужило причиной такого поступка?
Утром 6 сентября, когда стало известно о странном заявлении певицы, первой реакцией была мысль о розыгрыше. Многие люди не захотели всерьез воспринимать то, что Юлия куда-то эмигрирует. Позже пресс-служба певицы подтвердила данную информацию. Причина связана со здоровьем. Точное название страны, куда планируется переезд, еще неизвестно. О подробностях мало что знают даже сотрудники пресс-службы, так как не могут дозвониться до Самойловой.
Данная новость вызвала негодование многих граждан. Соцсети наполнены людьми, выражающими свое недовольство. В адрес Самойловой сказано много нелестных слов о таком поступке. Однако остается не совсем понятной такая реакция. Возникает подозрение, что часть людей просто завидует ей. Возможно, они и сами не отказались бы эмигрировать куда-то, будь у них такая возможность.
Российская певица, как известно, является инвалидом и вынуждена передвигаться на специальной коляске. Недавно приняла участие на «Евровидении-2018». По словам её коллеги, Первый канал отказался покупать ей инвалидную коляску для выступления. Возможно, такое отношение и побудило Юлию уехать из России.
Краткая информация о Юлии Самойловой
Имя: Юлия Самойлова
Отчество: Олеговна
День рождения: 07.04.1989
Возраст: 29 лет
Место рождения: Ухта, республика Коми
Рост: 0 см
Вес: 0 кг
Знак Зодиака: Овен
Восточный гороскоп: Змея
Деятельность: певица
Фотографии
Фотографии
А что вы думаете, по поводу поступка Самойловой? 7
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Вера / 06.09.18 17:07Да, пожелаем ей удачи. У человека действительно проблемы со здоровьем. Может там ей помогут. Всё таки, медицина в Германии или Франции лучше российской.
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Ида / 06.09.18 17:06Скатертью дорога. И удачи в новой европейской жизни, Юлия!
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Ольга / 06.09.18 17:06Мне, вообще, всё равно. Я даже не слушаю её. Хотя думаю, что видео было снято для пиара. Она, наверняка, догадывалась, что не всем понравится такой поступок.
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Лерка / 06.09.18 17:05Дело не просто в том, чтобы переехать куда-либо. Зачем об этом сообщать всему миру? Она, что не понимает, как живут многие люди? Сводят концы с концами, а она рассказывает о своей эмиграции. Мне понятно недовольство части граждан. Не очень достойный поступок!
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Умная / 06.09.18 17:04А что человек не может поехать жить туда, где ему лучше? Вот я бы переехала во Францию или США. Что плохого в том, что человек реализовывает свою мечту?
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Red / 06.09.18 17:03Пусть едет куда хочет. С ней или без неё, жизнь не особо изменится в стране. Наверное, после неудачи на Евровидении думает, что все виноваты в этом.
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IVA / 06.09.18 16:58„Певица», у которой даже своя пресс-служба есть... А петь не умеет от слова «совсем». Выступление на Евровидении было незабываемым... позором для страны.