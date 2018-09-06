Кудрявцева устала

Телеведущая еще не успела толком выйти на работу, как уже призналась журналистам, что устала. Ей больно и она очень сильно переживает за дочь.

На данный момент Лера Кудрявцева находится в Сочи, где проходит фестиваль «Новая волна». Женщина заявлена в качестве телеведущей, а потому провести на юге России вдали от новорожденной дочери ей придется не один день.

В связи с тем, что она совсем недавно стала мамой, журналисты и поклонники задают ей много вопросов. По словам Кудрявцевой, от расспросов и домыслов она порядком устала, и поэтому решила махом ответить на все.

В первую очередь, Лера рассказала, что рожала сама. Никакой суррогатной матери не было. Беременность, по словам Кудрявцевой, это нелегкий процесс. В течение 6 лет они с супругом к этому готовились. Учитывая возраст самой Леры, беременность протекала с трудностями, роды были сложные. Подробности телеведущая никому не собирается раскрывать, поскольку считает это слишком личным моментом.

Также ответила телеведущая на вопросы относительно фигуры. Она честно призналась, что выглядит сейчас не лучшим образом, но так как она медийная личность – положение обязывает. Ей приходится тщательно продумывать образы и подбирать одежду, которая скрывает недостатки фигуры. Кроме этого Лера пользуется проверенным для многих женщин способом: она надевает под одежду утягивающее белье.

С горечью Кудрявцева призналась, что испытывает все комплексы работающей матери. Дочке еще нет месяца, а она уже находится вдали от нее. Сейчас за Марией смотрит няня, бабушка и супруг телеведущей. С Игорем и малышкой Лера общается по видеосвязи ежедневно.