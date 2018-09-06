Крисси Тейген признается в ошибках

После рождения детей Крисси Тейген (Chrissy Teigen) изменила взгляды на собственное тело. Звезда признается, что она совершила несколько ошибок во время восстановления после беременности и теперь решила изменить свои привычки касательно здоровья и образа жизни.

«После рождения Луны я очень много пила, - рассказала Тейген изданию Women’s Health, на обложке октябрьского номера которого появится ее фотография. - Я мало ела, потому что желудок был заполнен жидкостью. И это было плохо для моего тела».

Тейген рассказывает, что пришлось ей столкнуться и с послеродовой депрессией, о которой она уже говорила в марте 2017. Теперь она признается, что курс антидепрессантов и поездка на Бали помогли ей справиться с проблемами. «Мало что может сравниться по важности с душевным здоровьем, - говорит Крисси. - Очень важно нравиться самой себе и делать все необходимое для своего тела».

Модель также призналась, что ее отношение к собственному телу существенно изменилось. Когда-то она появлялась в купальниках на обложках журналов, теперь же говорит, что больше не хочет этого. «С тех пор, как мне исполнилось двадцать лет, я все время думала о своем весе. О том, каким он должен быть, - вспоминает модель. - Я привыкла к этому. А потом я поняла, что это вес только для того, чтобы демонстрировать купальники, а не для того, чтобы чувствовать себя счастливой».

Чтобы быть в хорошей форме, Крисси достаточно посещать тренажерный зал. «Иногда мне кажется, что я слабее некуда, - признается она. - Меня едва хватает на двадцать минут. Но у меня сильная воля, и это немало помогает мне».

У Тейген 20 миллионов подписчиков в Insta, которые подтверждают, что ее усилия не пропадают даром. Говоря о других знаменитостях, Крисси признается, что иногда их вид портит ей настроение. «Я знаю, что они пользуются фотошопом, - говорит она. - И все равно, глядя на их совершенные тела, чувствую, как у меня ухудшается настроение».

Напомним, Тейген замужем за певцом Джоном Леджендом, у пары двое наследников: сын Майлс Теодор и дочь Луна.