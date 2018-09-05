Тройной дебют Галкина
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Максиму предложили работу, от которой он не смог отказаться. Уже сейчас артист мечтает, как скажет детям, что именно в этом проекте принимал участие их папа.
Галкин впервые в жизни взялся за озвучивание полнометражного мультфильма. По словам юмориста, предложение поступило ему еще в начале лета и, как отец двоих детей, он не смог отказаться от подобного опыта.
Понравилась ему и поставленная задача. Максиму предложили озвучивать не одного персонажа, а сразу троих. Все они – инопланетяне.
По признанию Галкина, ему пришлось изрядно потрудиться, чтобы сделать голоса всех героев максимально не похожими друг на друга. При этом нужно было оставить в них общее сходство, поскольку инопланетяне – представители одной расы.
Ему повезло, так как характеры у героев разные и подобрать свои особенности к каждому удалось. Мог будет во время общения немного шепелявить, нудный Наг – разговаривать на высоких нотах, а спокойному Вабо Галкин подарил низкий тембр голоса.
Юморист отметил, что это первая его серьезная работа в мультипликации. До этого он принимал участие в озвучивании анимации про сумасшедших бабок Клару и Дору. Слов у него не было, он просто издавал нечленораздельные звуки.
Максиму Галкину не терпится увидеть результат работы. Он уже сейчас представляет, как будет в будущем предлагать своим детям посмотреть мультик с папой.
Краткая информация о Максиме Галкине
Имя: Максим Галкин
Отчество: Александрович
День рождения: 18.06.1976
Возраст: 42 года
Место рождения: Наро-Фоминский район, Московская обл.
Рост: 178 см
Вес: 75 кг
Знак Зодиака: Близнецы
Восточный гороскоп: Дракон
Деятельность: юморист, шоумен
Фотографии
Фотографии
Вы узнаете голоса актеров в полнометражной анимации? 4
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Шуз-маньячка / 05.09.18 12:05Сразу троих и разным голосом? Это действительно круто. Впрочем, для пародиста обычная задача.
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Ха-ха-аха / 05.09.18 12:02Малая у них на этом видео - Огонь!!!
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Света / 05.09.18 11:59Мне нравится, когда персонажей мультфильмов не просто озвучивают, но и при создании делают похожими на известных актеров. В мультике про рыб такое было. Не помню как называется, но Анджелину Джоли в губастой рыбешке не узнать не смог бы только дурак.
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Лама / 05.09.18 11:58Да, мне Охлобыстин особенно запомнился. У него эта «р» картавая везде сквозит. Захочешь – не ошибешься.