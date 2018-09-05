Тройной дебют Галкина

Максиму предложили работу, от которой он не смог отказаться. Уже сейчас артист мечтает, как скажет детям, что именно в этом проекте принимал участие их папа.

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Галкин впервые в жизни взялся за озвучивание полнометражного мультфильма. По словам юмориста, предложение поступило ему еще в начале лета и, как отец двоих детей, он не смог отказаться от подобного опыта.

Понравилась ему и поставленная задача. Максиму предложили озвучивать не одного персонажа, а сразу троих. Все они – инопланетяне.

По признанию Галкина, ему пришлось изрядно потрудиться, чтобы сделать голоса всех героев максимально не похожими друг на друга. При этом нужно было оставить в них общее сходство, поскольку инопланетяне – представители одной расы.

Ему повезло, так как характеры у героев разные и подобрать свои особенности к каждому удалось. Мог будет во время общения немного шепелявить, нудный Наг – разговаривать на высоких нотах, а спокойному Вабо Галкин подарил низкий тембр голоса.

Юморист отметил, что это первая его серьезная работа в мультипликации. До этого он принимал участие в озвучивании анимации про сумасшедших бабок Клару и Дору. Слов у него не было, он просто издавал нечленораздельные звуки.

Максиму Галкину не терпится увидеть результат работы. Он уже сейчас представляет, как будет в будущем предлагать своим детям посмотреть мультик с папой.