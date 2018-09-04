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Необычный подарок для Меган Маркл


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Поклонники королевской семьи еще раз убедились, что принц Гарри очень романтичный мужчина. Как стало известно, еще в начале отношений с Меган Маркл он подарил своей возлюбленной произведение искусства с особым посланием. На диптихе, картине, состоящей из двух частей, есть романтические слова: «Каждому нужно кого-то любить» на одной стороне и изображение держащейся за руки пары на другой.

Диптих был написан художницей Ван Донной и называется «Каждому нужно кого-то любить». Гарри приобрел картину в октябре 2016 года. Владелец галереи рассказал, что Гарри часто у них появляется, тогда он был заинтересован несколькими вещами, пишет издание Harper's Bazaar. В конце концов он выбрал романтическую картину Ван Донны и поведал, что искал «нечто особенное для особенной персоны».

Ван Донна даже написала твит о том, что принц Гарри купил одно из ее произведений, добавив при этом, что принц вполне мог купить картину для Меган. Точная цена картины неизвестна, но одна из работ Ван Донны была продана в 2016 году на аукционе Christie’s за пять тысяч долларов. Это означает, что Гарри потратил несколько тысяч долларов на подарок своей будущей жене, когда их отношения еще только начинались.

Меган Маркл стала официальным членом королевской семьи после состоявшегося 19 мая бракосочетания. С самого начала ее отношений с Гарри Меган нередко сравнивали с принцессой Дианой, поскольку Меган тоже тяжело адаптироваться к королевской жизни. Королевский биограф Дункан Ларкомб указывал на сходство в положении Дианы и Меган и то, что Маркл может быть подавлена таким образом жизни. «Вы можете сверять часы по королевской семье, - говорит Дункан. - Они появляются в Балморале летом, Сандрингеме под Рождество, Виндзоре на Пасху. Все расписано и отрегулировано. Меган это может оказаться не по нраву».

Дункан также указывает, что вся семья нередко проводит долгое время под одной крышей, что приводит к обострению некоторых моментов, в свое время это очень раздражало принцессу Диану. В том, что жизнь Меган резко изменилась после присоединения к королевской семье, сомневаться не приходится. Еще до того, как Гарри объявил о помолвке, Меган удалила свой аккаунт в Insta и сайт, где рассказывала о своей жизни.

Краткая информация о Меган Маркл

Имя: Меган Маркл

День рождения: 04.08.1981

Возраст: 37 лет

Место рождения: Лос-Анджелес, США

Рост: 170 см

Вес: 61 кг

Знак Зодиака: Лев

Восточный гороскоп: Петух

Деятельность: актриса

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0 Не нравится 0 Нравится 04.09.2018 Теги: принц гарри Меган Маркл

А вам какие подарки дарили любимые люди? 5  

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  • Европа / 05.09.18 02:26
    -
    0
    +
    Принц Гарри мне не кажется романтичным, он простоватый скорее, да и подарок выбрал не такой уж и оригинальный. Мне вот супруг подарил на первом свидании мягкую игрушку, мы 13 лет вместе, и я до сих пор ее храню. Важна не стоимость подарка, а тепло, от него исходящее.
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  • Лика / 05.09.18 02:23
    -
    1
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    Люди, он принц, я думаю, Меган было все равно, что он подарит, главное выйти замуж за принца))
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  • Кира / 05.09.18 02:21
    -
    0
    +
    Ну и что, что слащаво, важно внимание, разве вам не будет приятно, что мужчина так ради вас выложился, а со вкусом у многим мужчин проблемы, на то они и мужчины, вкус и стиль это наша прерогатива, женщин))
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  • РМА / 05.09.18 02:19
    -
    -1
    +
    Ну картина это не банально, а вот такая картина с романтической надписью, вся такая слащавая - вот это уже банально и дешево, хоть она миллион стоит, но все равно дешевка.
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  • Ариета / 05.09.18 02:17
    -
    1
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    Это очень изысканный подарок, я была бы восхищена мужчиной, если бы он подарил мне картину. Но все дарят банально цветы и украшения. С фантазией у молодых людей сейчас совсем плохо.
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